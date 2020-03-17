Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-1,1% и начал расти

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов вторника просел по индексам вслед за рухнувшими накануне индексами в США и нефтью на усилившихся опасениях, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику, после чего индексы начали расти на фоне коррекции в Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-1,1%, далее индикаторы вышли в "плюс".

К 10:05 индекс МосБиржи составил 2284,6 пункта (+0,8%), индекс РТС - 972,25 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 73,83 рубля (-0,83 рубля).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+2,8%), "РусГидро" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), "Мечела" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Газпром нефтии" (+1,4%).

Просели бумаги "РусАла" (-2,5%), "Аэрофлота" (-2,4%), ПАО "Полюс" (-2,3%), "Акрона" (-2,3%), "АЛРОСА" (-1,7%).

В США в понедельник индексы рухнули на 12-12,9%, при этом торги приостанавливались на 15 минут дважды за день: когда S&P500 упал на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%, сообщает MarketWatch.

Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума. Он подскочил примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало 80 пунктов.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тыс., на данный момент известно о 86 летальных исходах, передал телеканал CNN.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии.

Федрезерв в выходные снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки активов на $700 млрд и других мерах по предоставлению ликвидности банкам. Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Тем временем падение индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте стало рекордным в истории - на 34,4 пункта. В результате значение индикатора опустилось до минус 21,5 пункта, что является самым низким значением с марта 2009 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения всего до 4,8 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), также корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 3,9%).

Нефть утром во вторник также делает попытки коррекции после обвала; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:06 по Москве составила $30,82 за баррель (+2,6% и -11% в понедельник), майская цена WTI - $30,32 за баррель (+4,6% и -9,6% накануне).

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник не исключен возврат к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС на фоне смягчения обстановки на мировых рынках. Между тем, мировые индикаторы волатильности остаются на экстремально высоком уровне, и наметившийся "отскок" по мировым фондовым индексам выглядит, скорее, как локальная фиксация прибыли по спекулятивным "коротким" позициям, чем начало восстановления доверия инвесторов, уничтоженного беспрецедентными ограничениями деловой и потребительской активности, связанными с глобальным распространением коронавируса.

На валютном рынке в начале торгов доллар может вернуться в область ниже 74 руб./$1, но оснований для заметного укрепления рубля пока недостаточно, считает аналитик.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов, Китай заявляет, что падение экономических показателей будет иметь краткосрочный эффект и активные действия властей позволят сравнительно быстро стабилизировать ситуацию. В то же время ряд экспертов, опрошенных Reuters, выражают сомнения в том, что экономика КНР сможет вернуться к прежним уровням ранее, чем через несколько месяцев.

Статистика из Китая за январь-февраль показательна тем, что аналогичный негативный эффект может быть экстраполирован на весь мир. В понедельник число заболевших вне Китая превысило число случаев заражения внутри Китая, что символизировало окончательную переклассификацию эпидемии в общемировую. Очаг инфекции сдвинулся из Азии в Европу. Многие европейские учреждения приостанавливают работу и закрываются на карантин. Европейские финансовые регуляторы объявляют беспрецедентные меры поддержки для экономики. В такой ситуации прогнозы по спросу на нефть в 2020 году стремительно снижаются, что находит отражение в слабых котировках.

Тем не менее, даже в случае новой волны распродаж надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет дисбаланс и стимулирует восстановление цен. В частности, под ударом оказываются добывающие проекты в США, которые имеют высокую себестоимость добычи и перегружены долгом.

США по-прежнему удерживают свои позиции крупнейшего нефтедобытчика, стабильно наращивая производство. Однако низкие цены на нефть могут переломить эту тенденцию, полагает эксперт.