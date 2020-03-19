Индекс Dow закрылся ниже 20 тыс. пунктов впервые с 2017г, S&P потерял более 5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы рухнули в среду на фоне тревог инвесторов по поводу последствий пандемии коронавируса для экономики, при этом индекс Dow Jones упал ниже 20 тыс. пунктов впервые с февраля 2017 года, а индекс S&P 500 опустился почти на 30% с рекорда, установленного в прошлом месяце.

Торги вновь приостанавливались на 15 минут - это произошло в четвертый раз за неделю, пишет CNBC.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 в США превысило 7 тысяч человек, на настоящий момент известно о 117 летальных исходах.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 7111 заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия, передал телеканал CNN.

Администрация президента США Дональда Трампа поддержала план прямых денежных выплат американцам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, объем которого может достичь $1,2 трлн, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что на первом этапе на эти цели может быть направлено $250 млрд.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, денежные выплаты составят более $1 тыс. на взрослого человека. В настоящее время обсуждается вопрос о том, какие группы населения смогут рассчитывать на подобную помощь. В дальнейшем власти США, возможно, выделят еще $250 млрд на прямые выплаты американцам, говорят источники.

Власти США пошли на еще один беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан, одобрив введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней.

Мнучин считает, что уровень безработицы в стране может составить 20% из-за вспышки коронавируса, передает CNN со ссылкой на источник в Сенате. Министр финансов также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии коронавируса могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

Опубликованные в среду статданные показали, что снижение новостроек в США в феврале было меньше прогноза.

Число домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, сократилось на 1,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,599 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 4,7% с объявленного ранее январского уровня - до 1,493 млн домов, сообщает MarketWatch.

Акции General Mills подешевели на 3,2%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США, отчитался о снижении выручки в третьем квартале 2020 финансового года на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Акции Yum! Brands Inc. упали на 7,3%. Сеть ресторанов быстрого питания KFC, входящая в состав группы, сообщила о переводе своих ресторанов на формат заказов на вынос, доставки, а также Drive-thru (окна для водителей) c 19 марта вслед за McDonald's Corp.

Аналогичные меры принимают и другие предприятия быстрого обслуживания, в том числе Wendy's Co. и Dunkin' Brands Group Inc., в связи с ускорением распространения коронавируса. Цена их бумаг упала на 28,9% и 7,7% соответственно.

Акции Gap подешевели на 5,5%. Ритейлер одежды временно закрывает магазины в Северной Америке в связи с коронавирусом.

Акции GM упали на 17,3%, Ford - на 10,2%, Fiat Chrysler - на 9,2%. "Детройтская тройка" американских автопроизводителей договорилась с Профсоюзом работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) о частичной приостановке работы заводов, тщательной очистке оборудования и продлении времени отдыха работников между сменами, чтобы свести к минимуму риск распространения новой коронавирусной инфекции.

Капитализация United Airlines уменьшилась на 30,3%. Компания сократит число рейсов в расписании на апрель на 60%. Как сообщается в ее пресс-релизе, в том числе на 42% будет уменьшено количество полетов в Северной Америке и на 85% - по миру.

Цена бумаг Uber упала на 21,6%, Lyft - на 14%. Сервисы заказа такси временно отказались от предоставления услуги совместных поездок из-за эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Акции Boeing подешевели на 17,2%. Американский авиастроительный концерн просит о финансовой помощи в размере не менее $60 млрд для поддержки всей аэрокосмической отрасли в США, поскольку он сам, его поставщики и клиенты-авиакомпании столкнулись с серьезным кризисом в результате пандемии коронавирусной инфекции.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду рухнул на 1338,46 пункта (6,3%) и составил 19898,92 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 131,09 пункта (5,18%) - до 2398,1 пункта.

Nasdaq Composite потерял 344,94 пункта (4,7%) и составил 6989,84 пункта.