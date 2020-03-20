Рост акций "Аэрофлота" на МосБирже ускорился на наметившейся стабилизации на рынках

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рост акций "Аэрофлота" в ходе торгов на Московской бирже в пятницу утром ускорился и достиг 18,5%, ценные бумаги компании активно восстанавливаются в цене на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках.

По данным на 10:44 по Москве, стоимость акций "Аэрофлота" достигла 69,46 рубля за штуку, что на 18,5% выше уровня закрытия четверга, 19 марта. Ценные бумаги компании оказались в лидерах падения за последний месяц из-за массового закрытия границ странами и соответствующего прекращения авиасообщений с целью борьбы с коронавирусом.

Чуть более чем за месяц акции авиакомпании упали в цене в 2,35 раза (на 57,5%), опустившись с уровней около 120 рублей за штуку до 51,02 рубля, зафиксированных накануне. Сейчас ценные бумаги компании пытаются отыграть часть потерянных позиций.