Капитализация рынка акций РФ в понедельник выросла на 8,16%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в понедельник на Московской бирже, составила 37,118 трлн рублей ($475,603 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 2800,107 млрд рублей, или на 8,16%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (4,439 трлн рублей), "Газпром" (4,270 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (3,163 трлн рублей).

На 30 декабря 2019 года капитализация составляла 48,667 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 23,73%.