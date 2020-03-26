Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

R&D-центр Huawei в Ухане пока остается закрытым

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 90% из 150 000 сотрудников китайской Huawei Technologies Co. вернулись к работе после остановки производства из-за коронавируса, рассказал The Wall Street Journal основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal.

Пандемия коронавируса

Часть операций компания возобновила уже 3 февраля, когда правительство Китая разрешило запустить производство наиболее важным отраслям промышленности, несмотря на общее предписание о прекращении работы.

Компания понизила финансовые цели на текущий год из-за коронавируса, однако не станет делать каких-либо прогнозов до следующего месяца, отметил Жэнь Чжэнфэй. По его словам, продажи смартфонов Huawei за пределами Китая снижаются, однако это падение компенсируется высоким спросом на них в КНР. В этом году компания продает в среднем 22 млн смартфонов в месяц, чуть больше, чем годом ранее.

Глава Huawei выразил уверенность, что сможет достичь финансовых целей на 2020 год, несмотря на введенные США ограничения для ее бизнеса, а также спад глобальной экономической активности из-за коронавируса.

В текущем году компания планирует увеличить бюджет на исследования и разработки (R&D) на $5,8 млрд - до более $20 млрд, сообщил Жэнь Чжэнфэй. Эти ресурсы, вероятно, помогут Huawei сократить зависимость от американских технологий, доступ к которым был заблокирован компании властями США.

R&D-центр Huawei в Ухане - эпицентре коронавирусной инфекции - пока остается закрытым, однако власти этого региона уже начали снимать ограничения для людей и бизнеса, введенные из-за эпидемии.

Жэнь Чжэнфэй ожидает, что спрос на продукты сферы информационных технологий будет расти, поскольку все больше людей по всему миру переходят на удаленную работу.

"Когда пандемия пройдет, я думаю, люди еще больше оценят достоинства продуктов Huawei, - сказал он. - Мы видим возможность роста спроса на нашу продукцию и опасаемся, что нам не хватит мощностей, чтобы обеспечить соответствующее предложение".

Экономический кризис

Жэнь Чжэнфэй Huawei Ухань Китай

Новости по теме

Новости

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Белый дом выделит для помощи экономике США $2 трлн на три месяца

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Сбербанк перенесет платежи по кредитам для наиболее пострадавших отраслей

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Путин предложил обложить проценты по вкладам свыше 1 млн руб. налогом в 13%

Wildberries объявил дополнительный набор 3500 сотрудников

Wildberries объявил дополнительный набор 3500 сотрудников
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');