Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

R&D-центр Huawei в Ухане пока остается закрытым

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Более 90% из 150 000 сотрудников китайской Huawei Technologies Co. вернулись к работе после остановки производства из-за коронавируса, рассказал The Wall Street Journal основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The Wall Street Journal.

Часть операций компания возобновила уже 3 февраля, когда правительство Китая разрешило запустить производство наиболее важным отраслям промышленности, несмотря на общее предписание о прекращении работы.

Компания понизила финансовые цели на текущий год из-за коронавируса, однако не станет делать каких-либо прогнозов до следующего месяца, отметил Жэнь Чжэнфэй. По его словам, продажи смартфонов Huawei за пределами Китая снижаются, однако это падение компенсируется высоким спросом на них в КНР. В этом году компания продает в среднем 22 млн смартфонов в месяц, чуть больше, чем годом ранее.

Глава Huawei выразил уверенность, что сможет достичь финансовых целей на 2020 год, несмотря на введенные США ограничения для ее бизнеса, а также спад глобальной экономической активности из-за коронавируса.

В текущем году компания планирует увеличить бюджет на исследования и разработки (R&D) на $5,8 млрд - до более $20 млрд, сообщил Жэнь Чжэнфэй. Эти ресурсы, вероятно, помогут Huawei сократить зависимость от американских технологий, доступ к которым был заблокирован компании властями США.

R&D-центр Huawei в Ухане - эпицентре коронавирусной инфекции - пока остается закрытым, однако власти этого региона уже начали снимать ограничения для людей и бизнеса, введенные из-за эпидемии.

Жэнь Чжэнфэй ожидает, что спрос на продукты сферы информационных технологий будет расти, поскольку все больше людей по всему миру переходят на удаленную работу.

"Когда пандемия пройдет, я думаю, люди еще больше оценят достоинства продуктов Huawei, - сказал он. - Мы видим возможность роста спроса на нашу продукцию и опасаемся, что нам не хватит мощностей, чтобы обеспечить соответствующее предложение".