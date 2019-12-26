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WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Компания Huawei Technologies получила от правительства Китая $75 млрд в виде субсидий, кредитных ресурсов, налоговых льгот и других форм финансовой помощи, подсчитала The Wall Street Journal.

По ее оценке, масштаб господдержки Huawei существенно превосходит помощь, которую получили от правительств своих стран ближайшие конкуренты компании, это позволило компании поддерживать более низкие цены и стать лидером телекоммуникационной отрасли.

Примерно $46 млрд Huawei получила за счет займов, кредитных линий и другой поддержки со стороны государственных банков. Налоговые льготы позволили компании сэкономить около $25 млрд в период между 2008 и 2018 годом. На долю субсидий пришлось $1,6 млрд, еще $2 млрд пришлось на скидки на земельные участки, которые приобретала Huawei.

Huawei сообщила изданию, что получила "небольшие и несущественные" субсидии на развитие своих исследований, что, по словам производителя оборудования, не является чем-то необычным. Основная часть господдержки, в том числе налоговые льготы, были доступны и для других представителей сектора, отмечается в сообщении.

Huawei Китай

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