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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Глобальные продажи смартфонов снизились в 2019 году на 1%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В 2019 году мировые продажи смартфонов снизились на 1%, а в IV квартале - на 0,4%, в годовом измерении, до 406,64 млн единиц, сообщила исследовательская компания Gartner.

Годовые продажи оказались чуть лучше прогнозов из-за более высоких результатов в Северной Америке и развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал старший аналитик Gartner Аншул Гупта.

По его словам, Индия, где было продано 151,9 млн телефонов, обогнала США и заняла второе место в мире.Китай сохранил первое место с годовыми продажами в 390,8 млн штук.

Apple и Xiaomi стали единственными вендорами из топ-5, которые показали рост поставок в четвертом квартале. Несмотря на снижение продаж, Samsung осталась на первом месте с долей в 17,3%, Apple - на втором с 17,1%.

Продажи Apple после четырех кварталов сокращения подряд в октябре-декабре продемонстрировали повышение на 7,8%. В том числе продажи iPhone подскочили на 39% в Китае.

Аналитики Gartner ожидают, что Apple запустит свой первый телефон с поддержкой мобильных сетей нового поколения 5G в третьем квартале 2020 года.

Gartner Apple Samsung Huawei Foxconn Индия США Китай

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