Рынок акций РФ в пятницу упал вместе с нефтью, но неделю завершил в "плюсе"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу упал вместе с фондовыми площадками Европы и США в рамках фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, а также на фоне стремительно дешевеющей нефти из-за отказа Минэнерго США от ее закупки для стратегического резерва; индекс МосБиржи откатился к рубежу 2400 пунктов.

К закрытию торгов индекс МосБиржи составил 2401,11 пункта (-3,6%), индекс РТС - 955,34 пункта (-6,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Доллар поднялся до 79,17 рубля (+1,7 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 3-3,4%, доллар подешевел на 0,76 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Мечела" (-7,5% и -5,1% "префы"), "АЛРОСА" (-5,9%), "ЛУКОЙЛа" (-5,7%), "Аэрофлота" (-5,4%), "Татнефти" (-5,4%), "НОВАТЭКа" (-5,3%), "Интер РАО" (-5,1%), "Распадской" (-5%), ВТБ (-4,3%), "Роснефти" (-4,2%), "РусАла" (-4,2%), "Башнефти" (-4,2%), "РусГидро" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-4,1%), Сбербанка (-4,1%), "Норникеля" (-4%), "Газпрома" (-3,9%).

Подорожали "префы" "Россетей" (+2,5%), акции "Мобильных телесистем" (+1,4%).

ПАО "Россети" планирует выплачивать дивиденды, но дивидендная политика еще обсуждается, сказал в ходе телефонной конференции с аналитиками и.о. замгендиректора по стратегии компании Егор Прохоров. По его словам, компания заинтересована в "повышательной динамике" дивидендов, процесс обсуждения дивидендной политики может закончиться в первом полугодии 2020 года. Кроме того, "Россети" также вернутся к вопросу о возможной выплате промежуточных дивидендов "дочек" по итогам их работы в первом полугодии.

В США в четверг торги завершились существенным подъемом индексов (на 5,6-6,4%), несмотря на слабые данные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе взлетело с 282 тыс. до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице за минувшую неделю не является теми данными, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

В Азии в пятницу индексы выросли, но "минусуют" после ралли Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 3,6-5,4%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 3,3%, до 2540 пунктов).

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

По итогам саммита лидеры стран G20 приняли совместное заявление, что принятые меры на фоне пандемии дадут мировой экономике более $5 трлн.

Нефть

Нефть в пятницу продолжает снижение, вызванное решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва; цена Brent к 18:50 по Москве откатилась на $2,5 ниже уровня суточной давности.

Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $24,55 за баррель (-6,8% и -3,8% в четверг), майская цена WTI - $21,24 за баррель (-6% и -7,7% накануне).

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка, сообщил журналистам представитель Минэнерго королевства.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, еще накануне рынки шли вверх на фоне новостей о пакетах стимулов мировых центробанков для борьбы с эпидемией, а перед выходными спрос на рисковые активы вновь упал. Нефть сохраняет повышенную волатильность, в пятницу Brent выпала вниз из диапазона $26-27 за баррель. Часть инвесторов закрывала позиции накануне продолжительных выходных в России и, хотя "Мосбиржа" будет работать, продажи наблюдались даже в защитных активах (золотодобывающий сектор, а также "Сургутнефтегаз" и ритейлеры).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, стоило европейским властям проявить несговорчивость по совместным действиям против коронавирусной пандемии, как инвесторы почувствовали себя обманутыми. Более того, европейские лидеры взяли паузу длиной в две недели для выработки решений.

Отечественному рынку акций также мешала расти нефть, которая продолжила снижение. En+ сообщила о падении прибыли по МСФО в 2019 году на 30% (до $1,304 млрд). "Роснефть" воспользовалась ситуацией и ускорила обратный выкуп своих акций (26 марта было выкуплено 1 млн акций и 493 989 GDR). В качестве идей на будущее стоит также отметить поручение президента РФ Владимира Путина "Газпрому" начать разработку ТО для проекта "Сила Сибири 2".

Агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия испытывает проблемы со сбытом лишних объемов нефти. К тому же ситуация осложняется резким ростом стоимости аренды танкеров за счет использования их для хранения купленной дешевой нефти. Потребители в Европе и Азии оказались не готовы платить повышенные тарифы за доставку. Исполнительный директор МЭА призвал производителей, включая Саудовскую Аравию, не осложнять ситуацию на рынке, который может столкнуться с падением спроса на 20%. По сути, это уникальная ситуация, когда чисто потребительская организация МЭА просит производителей отказаться от ценовой войны.

Доходы американцев за февраль выросли на 0,6%, а расходы - на 0,2%. Однако для рынка оказалось более важным то, что число заболевших COVID-19 в США превысило число заболевших в Китае. Некоторые технические аналитики предупреждают, что состоявшийся на неделе отскок акций вверх может быть ловушкой для "быков" на "медвежьем" рынке, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на внешних фондовых площадках инвесторы теперь сталкиваются с повышенными рисками развития снижения. С фундаментальной точки зрения продажи были спровоцированы распространением коронавируса (США стали страной с самым высоким уровнем заражения), некоторой неуверенностью в перспективе одобрения плана экономического стимулирования в Палате представителей (завершающий этап), а также фиксацией прибыли. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в марте, по окончательным данным, упал с 95,9 до 89,1 пункта (ожидалось 90 пунктов).

Нефть ускорила снижение и вышла за нижние границы краткосрочных боковиков (Brent упала ниже $25 за баррель). Заявления главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева о возможности заключения новой сделки ОПЕК+ для балансировки рынка в сотрудничестве с другими странами не вызвали особого оптимизма на рынке нефти. Вечером в Саудовской Аравии развеяли надежды рынка, заявив, что на данный момент не ведут переговоров по указанным вопросам. Ценовая война и неблагоприятные перспективы спроса продолжают давить на котировки.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу продолжили отступление от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов, подталкиваемые коррекцией на мировых площадках. Рублевый индикатор при этом отступил от средней полосы Боллинджера дневного графика, которая была целью его восходящей коррекции. В связи с этим можно говорить об актуализации рисков возвращения к краткосрочному падению. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2250-2450 пунктов.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, нефть остается под давлением на фоне тревожных заявлений от Международного энергетического агентства (МЭА), а также приостановки закупок нефти в американский стратегический резерв.

По оценке МЭА, из-за ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией предложение может вырасти на 3 млн б/с, несмотря на падение спроса. Минэнерго США подтвердило приостановку закупки нефти для SPR, поскольку Конгресс США отказался финансировать данную инициативу, на которую предлагалось направить около $3 млрд. Ранее по инициативе президента США Минэнерго объявило о планах по закупке 77 млн баррелей для SPR в целях поддержки американской нефтяной отрасли в условиях низких цен и падения спроса из-за карантина.

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что мировой спрос может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Он призвал Саудовскую Аравию помочь стабилизировать рыночную ситуацию.

С технической точки зрения нефть остается достаточно слабой, и на фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки Brent вновь тестируют отметку $25 за баррель, отмечает Галактионов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу стали акции Мособлбанка (-6,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6,5%), ПАО "Фармсинтез" (-6,2%), ГДР TCS (-6,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-5,7%), "М.Видео" (-5,5%).

Подорожали бумаги "МРСК Сибири" (+9,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,7%), ПАО "РКК "Энергия" (+5,9%), "Магаданэнерго" (+4%), "Селигдара" (+3,9%), Polymetal (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,057 млрд рублей (из них 20,992 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).