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Путин одобрил Миллеру подготовку к строительству газопровода "Сила Сибири 2"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Проект газопровода "Сила Сибири 2" из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд куб. м в год переходит в прединвестиционную стадию.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил: "Проведён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии - разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".

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"Хорошо, конечно. Договорились", - ответил президент.

Миллер напомнил, что в сентябре прошлого года Путин дал поручение по проработке вопроса возможностей поставки газа из ресурсов Иркутской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямала для потребителей Восточной Сибири.

"Владимир Владимирович, работа проведена, готов доложить, что, в первую очередь, опираясь на ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края, они позволяют буквально в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, как Иркутская область, как Республика Бурятия, как Забайкальский край. И, без сомнения, решить экологические проблемы, которые еще у нас есть у некоторых крупных промышленных центров Восточной Сибири".

Газ для Китая

"Объем поставок газа на внутренний рынок за счет ресурсной базы, которая была перечислена, позволяет полностью удовлетворить все потребности, которые есть в этих субъектах Российской Федерации. А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, "Сила Сибири-2", то объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу", - добавил глава "Газпрома".

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Миллер уточнил, что речь идет о поставках газа в "Западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления в Китае".

"Для продолжения работы прошу дать поручение для начала прединвестиционной стадии - что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ. При этом то, что касается линейной части, Вы всегда ставили задачу и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в Европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов", - заверил глава "Газпрома".

Сила Сибири 2 Газпром Алексей Миллер

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