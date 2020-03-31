Три медучреждения для борьбы с коронавирусом построят в Иркутской области на средства Дерипаски

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и российский промышленник и меценат Олег Дерипаска обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Достигнут ряд договоренностей. Благодаря финансовому участию Дерипаски, основателя компаний "РусАл" и En+, работающих в регионе, в самое ближайшее время начнется строительство трех специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове", - говорится в сообщении.

Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость - до 100 мест.

"Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность", - отмечено в сообщении.

Также Иркутская область получит в подарок от Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

Встреча Кобзева с Дерипаской состоялась в рамках частного визита последнего в Иркутскую область.

Как сообщалось, по последним данным правительства региона, в области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом.