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Тимченко направил более 1,3 млрд руб. на борьбу с эпидемией коронавируса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, основатель и владелец инвестиционной группы "Волга Груп" Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Как сообщил представитель Тимченко Антон Куревин, идёт закупка медицинского оборудования (в том числе, аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов), а также самых востребованных расходных товаров – масок, перчаток, антисептиков, защитной одежды для врачей и медперсонала и др.

Кроме того, организована поддержка НКО, которые работают с наиболее уязвимыми группами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями (фондов "Старость в радость", "Вера", "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Ночлежка" и других).

Также представитель Тимченко подчеркнул, что подразделения "Волга Груп" в регионах обеспечивают своих сотрудников необходимыми средствами защиты.

Владимир Потанин, крупнейший акционер "Норникеля", ранее выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческим организациям, которые помогают слабозащищенным категориям граждан. Он объяснил, что сейчас этим НКО стало трудно собирать средства.

Акционеры "Альфа-Групп" пообещали отдать отдать годовую прибыль инвестиционной компании А1 на борьбу с коронавирусом.

Олег Дерипаска оплатил строительство или переоборудование трех инфекционных центров в Иркутской области - в Братске, Тайшете и Шелехове.

Входящие в РСПП компании согласились профинансировать эвакуацию в Россию всех сограждан, которые застряли за рубежом из-за закрытия границ и отмены рейсов, но хотят вернуться. Также этим людям помогает Сбербанк.

Mail.ru Group выделила 1 млрд рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы помочь этим предприятиям снизить последствия от коронавируса.

Акционеры основанного Алишером Усмановым холдинга USM решили направить 2 миллиарда рублей на нужды Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов 2 апреля продал половину принадлежавшего ему пакета акций компании и пообещал направить вырученные деньги на закупку лекарств, оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом в Мирнинском районе Якутии.

Геннадий Тимченко Волга Груп

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