Тимченко направил более 1,3 млрд руб. на борьбу с эпидемией коронавируса
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, основатель и владелец инвестиционной группы "Волга Груп" Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.
Как сообщил представитель Тимченко Антон Куревин, идёт закупка медицинского оборудования (в том числе, аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов), а также самых востребованных расходных товаров – масок, перчаток, антисептиков, защитной одежды для врачей и медперсонала и др.
Кроме того, организована поддержка НКО, которые работают с наиболее уязвимыми группами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями (фондов "Старость в радость", "Вера", "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Ночлежка" и других).
Также представитель Тимченко подчеркнул, что подразделения "Волга Груп" в регионах обеспечивают своих сотрудников необходимыми средствами защиты.
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