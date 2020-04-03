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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Путин запретил директивно ограничивать экономическую деятельность во всех регионах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Общих директивных указаний для всех регионов в рамках борьбы с коронавирусом давать не следует во избежание нанесения вреда экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении, поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует", - сказал Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, которое он провел в пятницу в режиме видеоконференции.

Пандемия коронавируса

Он заявил, что в пятницу связался с несколькими главами регионов для выяснения обстановки на местах. "Для примера - в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается, что ж там директивно, из Москвы закрывать все учреждения и предприятия? Таких ситуаций много в стране", - сказал Путин.

Он выразил уверенность в том, что в данной ситуации власти пошли "по абсолютно правильному пути". "Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего, в налаживании этого взаимодействия между ними. На сегодняшний день взаимодействие между различными уровнями управления является одной из ключевых задач", - подчеркнул президент.

Он попросил собравшихся "в полной мере включиться в эту работу".

Ранее Путин в своем первом телеобращении к россиянам в связи с коронавирусом объявил первую неделю апреля нерабочей. Позднее режим нерабочих дней был продлен до конца апреля. В нерабочие дни была приостановлена деятельность множества компаний и предприятий, в частности, общедоступных ресторанов и кафе, магазинов (за исключением продуктовых и аптек), торговых центров, культурно-досуговых учреждений и так далее.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
Владимир Путин

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