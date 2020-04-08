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Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии с 10 апреля по 24 мая

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - НЭК "Укрэнерго" с 10 апреля по 24 мая 2020 года ограничит до нуля пропускную способность межгосударственных сечений с РФ и Белоруссией для исключения импорта электроэнергии на Украину, сообщила в среду пресс-служба компании.

Ограничение импорта на период введенного в стране карантина, связанного с распространением вируса COVID-19, утверждено в соответствии с постановлением украинского регулятора НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года.

"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него произойдет с 10 апреля", - говорится в сообщении.

Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год, и возмещении ограничительных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

Россия не поставляет электроэнергию на Украину с начала апреля, сообщили "Интерфаксу" в компании-операторе экспорта-импорта электроэнергии в РФ ПАО "Интер РАО".

"С апреля нет поставок", - сказали в компании, отметив, что инициатором начала поставок всегда были "украинские компании".

Украина РФ Белоруссия

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