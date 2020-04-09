Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов впервые с 6 марта

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в четверг преодолел рубеж 2700 пунктов впервые с 6 марта на фоне ускорившей подъем нефти в ожидании новостей с проходящей телеконференции стран ОПЕК+ по вопросам ограничения добычи сырья.

К 17:32 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2705,26 пункта (+1,3%), индекс РТС поднялся до 1159,88 пункта (+4,1%), основные "фишки" выросли в пределах 5,2% во главе с бумагами "Башнефти" (+5,2% и +8% "префы").

Доллар упал до 73,47 руб./$1 (-1,51 рубля), июньская нефть Brent взлетела до $35,45 за баррель (+8%).

Предыдущий рубеж 2600 пунктов индекс МосБиржи преодолел 3 апреля.