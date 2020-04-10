Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,6-2,3%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips во главе с нефтяными бумагами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на новостях от ОПЕК+ и фиксации прибыли игроками перед выходными в отсутствие западных инвесторов, празднующих католическую Страстную пятницу; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 1,6-2,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2658,82 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1128,71 пункта (-2,3%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар просел до 74,1 рубля (-0,21 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "Татнефти" (-2,4% и -2,3% "префы"), "Башнефти" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Роснефти" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,7%), "Газпрома" (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,6%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу вероятна коррекция вниз по индексу РТС. Как сообщается, Мексика отказалась участвовать в соглашении ОПЕК+ на предложенных в рамках новой сделки условиях, что ставит под угрозу все соглашение. В пятницу вопрос ограничения добычи нефти будет обсуждаться странами G20, заметная реакция на любые решения (или их отсутствие) возможна на следующей неделе, поскольку во многих странах (включая США и Великобританию) 10 апреля торги не проводятся по случаю пасхальных каникул. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вверх на фоне усиления неопределенности в отношении сделки ОПЕК+.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС США сделала подарок рынкам в виде очередного пакета количественных мер на $2,3 трлн, предусматривающего покупку различных бондов и кредитование малого и среднего бизнеса, включая долговые бумаги "падших ангелов", то есть компаний, которые потеряли свой инвестиционный рейтинг на фоне текущего кризиса. Структура программы не имеет особой важности, но сам объем новых денег сравним с общим объемом всех программ в рамках выхода из ипотечного кризиса. В Blackrock полагают, что к концу года баланс ФРС раздуется до $10 трлн. Часть этих денег уйдет на непосредственные экономические нужды, а часть неизбежно найдет путь на финансовом рынке для сбережения от будущего обесценивания доллара.

Совет директоров "Мобильных телесистем" (МТС) (-0,9%, до 307,75 рубля) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,57 рубля на акцию. С учетом уже состоявшейся выплаты общая сумма дивидендов может составить 41,1 рубля на акцию (дата отсечки назначена на 9 июля). При текущей цене дивидендная доходность за 2019 год превышает 13%, что выше среднего показателя по рынку и существенно выше доходностей ОФЗ.

Зарубежные рынки

В США в четверг индексы выросли на 0,8-1,5% и завершили в "плюсе" эту укороченную торговую неделю, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем (+12,1%) более чем за четыре десятилетия. Большинство западных площадок, включая США, в пятницу будут закрыты по случаю Страстной пятницы.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика покажет мощное восстановление после того, как закончится кризис COVID-19. Впрочем, некоторые аналитики все же указывают, что рынок несколько торопится со своим ростом, а отдельные прогнозисты даже обещают ему повторный тест мартовских минимальных значений. В частности, одним из лидеров пессимизма может быть энергетический сектор.

Итог совещания ОПЕК+ разочаровал, хотя были озвучены довольно радикальные планы по сокращению производства. Мексика не согласилась со своей долей сокращения в рамках мер по стабилизации рынка нефти, что привело к продлению переговоров ОПЕК+ на пятницу. После безрезультатных переговоров ОПЕК+ состоялась беседа лидеров РФ, США и Саудовской Аравии, в рамках которой они вновь подчеркнули свое желание стабилизировать рынок. Следующий раунд переговоров начнется в 15:00 по московскому времени вновь под председательством Саудовской Аравии. Соответственно, у производителей есть еще один день, чтобы уговорить Мексику согласиться со своей долей ответственности за цену нефти.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что Саудовская Аравия может столкнуться с импортными пошлинами и другими санкциями, если не сможет сократить добычу достаточно, чтобы поддержать американский энергетический сектор. После переговоров ОПЕК+ состоится онлайн-совещание представителей G20. В ОПЕК+, включая РФ, полагают, что производители вне соглашения также должны сократить свое производство на 5 млн б/с. В канадской провинции Альберта производители считают достаточным то, что их добыча уже сократилась из-за низких цен, и поддерживают защитные тарифы для Северной Америки. К слову говоря, число активных нефтяных буровых в США сократилось за короткую неделю на 58 штук (до 504 единиц). Таким образом, вопросов по нефти пока остается больше, чем ответов.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн с 6,648 млн неделей ранее при прогнозах снижения, по различным оценкам, до 5-6 млн заявок.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Пауэлл выразил уверенность в том, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным", - сказал он в четверг.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite теряет 1%), торги американскими фондовыми фьючерсами и нефтью не проводятся.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Нефть по итогам торгов накануне подешевела на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась до $31,48 за баррель (-4%), майская цена WTI - до $22,76 за баррель (-9,3%).