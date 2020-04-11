ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и "черном золоте". Обзор

Заседание в формате видеоконференции стран ОПЕК и не-ОПЕК Фото: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры ОПЕК+ о привлечении к планируемому сокращению нефтедобычи других стран из числа G20, в частности, США, Канады и Норвегии, превратились в переговоры о понуждении к сделке своего же собственного участника - Мексики. Похоже, понимая важность согласованного сокращения добычи нефти на рухнувшем рынке, участники пытаются "выудить" из своего "да" побольше выгоды в других областях.

Не пойду!

Казалось, что основным препятствием для ОПЕК+ станет привлечение к совместным ограничениям стран, которые не участвовали альянсе, но неожиданно против выступила Мексика, которую не устроили предназначавшиеся ей объемы сокращения. Поздно ночью в четверг 22 из 23 стран ОПЕК+ все-таки согласовали план сокращения производства сроком на два года с постепенным снижением планки.

Общие намерения ОПЕК+ таковы: снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года, корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, а затем 350 тыс. б/с.

Вышеупомянутое согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции.

При этом относительно государств, которые не участвуют в ОПЕК+, была принята более мягкая формулировка: "призвать всех основных производителей присоединиться к усилиям, нацеленным на стабилизацию рынка".

С этим и разошлись в ожидании внеочередного заседания министров энергетики стран G20, куда входит и Мексика, созванного по просьбе США.

Для Штатов, по признанию президента страны Дональда Трампа, упавшие из-за пандемии коронавируса цены на нефть грозят падением ее добычи и потерей тысяч рабочих мест. Поэтому он призвал Россию и Саудовскую Аравию вернуться за стол переговоров и снизить добычу в рамках ОПЕК+, картельную суть которого он "всегда ненавидел".

Хочу быть вольною царицей

Не исключено, что Мексика решила этим воспользоваться. Так, перед заседанием G20 президент страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador) заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б/с. Якобы США возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б/с.

Рынок поверил в скорое заключение сделки ОПЕК+ и присоединения в каком-либо виде стран G20.

В ходе заседания министр энергетики РФ Александр Новак призвал поддержать участников G20 усилия ОПЕК+, а также создать мониторинговый комитет "для координации сотрудничества в целях повышения уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман призвал "страны G20, включая Мексику, а также приглашенные страны, принять соответствующие и чрезвычайные меры по стабилизации рыночных условий, основываясь на принципах справедливости, пропорциональности и чрезвычайной открытости и полноты".

Чуть позднее Трамп заявил, что США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств, однако Мексике придется это потом возместить.

"Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США... Поэтому я согласился забрать "излишек" на себя.... А они возместят это нам позже, может быть в другом виде", - заявил Трамп.

Между тем, президент США, когда у него спросили, значит ли это, что США снизят добычу нефти, ответил, что США уже снизили добычу под давлением ситуации на рынке.

Министр энергетики Мексики Росио Нахле заявила, что не знает точно, что имел ввиду господин Трамп, когда говорил о возмещении. "Мексика и США исторически сотрудничают, мы соседи. Хочу думать, что президент Трамп имел в виду, что мы могли бы предложить что-то в благодарность или мы могли бы посмотреть, как Мексика может сотрудничать с США в будущем", - сказала она, заметив, что Мексика учится говорить "нет", если может что-то сделать.

Любимая, я подарю тебе эту Луну!

Переговоры министров G20 все продолжались и уже даже затягивались, и скоро по новостным агентствам разлетелось сообщение пресс-службы Кремля, что по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Тема переговоров: нефть, коронавирус, из-за которого в частности, и пришлось обсуждать нефть, а также сотрудничество в космосе.

6 апреля Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

МИД РФ выразил недоумение, по какому праву США пытаются отвести лишь себе лидирующую роль в глобальной повестке дня по вопросам освоения ресурсов Луны. В дипведомстве напомнили, что по Договору по космосу 1967 года космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом.

Но и после этого разговора итогов G20 не объявлялось. Позднее стало известно, что состоялся телефонный разговор Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. "Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти", - говорилось в сообщении.

Условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике, добавили в Кремле.

Третий раз закидывать невод

К ночи стало понятно, что переговоры о привлечении нефтедобывающих стран G20 не удаются - черновик коммюнике, распространенный агентством Bloomberg, содержал в себе фразы о том, что страны G20 намерены принять немедленные меры по стабилизации нефтяного рынка, создать специальный комитет для мониторинга ситуации на нефтяном рынке, одобрят обязательства "некоторых производителей" по стабилизации рынка.

Господин Новак прокомментировал телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) лишь то, что страны ОПЕК+ согласовали снижение нефтедобычи на 10 млн б/с, при этом не упомянув об обязательствах стран G20.

"Сегодня в рамках G20 многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке. Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки. Соединенные штаты Америки говорили, Норвегия, Аргентина и другие. И мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взяла на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей нефти сокращено странами-производителями, не входящими в ОПЕК+. То есть суммарно сокращение в течение мая-июня составит около 15 млн баррелей в сутки", - добавил он.

"Мы исходим из того, что сейчас нужно принимать довольно серьезные меры, потому что в настоящее время спрос падает и упал по V-образной линии практически. Мы надеемся, что он будет восстанавливаться, когда будут сниматься карантинные меры, выходить из самоизоляции население, восстанавливаться авиационное сообщение. То есть, конечно, это меры вынужденного характера, весь мир столкнулся с этой ситуацией, и должны участвовать в этом (сокращении добычи нефти - ИФ) все страны. Не только ОПЕК+, но и те страны, которые являются производителями нефти", - подчеркнул российский министр.

Страны ОПЕК+, если уговорят Мексику, будут обязаны следовать договоренностям в течение двух лет. А другие страны, кроме ОПЕК+, могут воспользоваться последующим ростом цен и восстановлением спроса на нефть, увеличив добычу. Поэтому есть о чем торговаться.

О чем сейчас больше разговор - о вовлечении Мексики в сделку или о тексте коммюнике - пока непонятно. Переговоры продолжатся в субботу, это будет уже третий день подряд. Сейчас, на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть и затоваривания рынка, можно затянуть согласование мер и остаться у разбитого корыта. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что сделка уже запоздала, и лучше бы все отрегулировал рынок.