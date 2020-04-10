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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны обсудили вопросы, касающиеся переговоров по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти. Стороны договорились в дальнейшем продолжать российско-саудовские контакты по этой проблематике.

Ранее в Кремле проинформировали о состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность.

Кроме того, минувшей ночью Трамп сообщил, что провел "хороший разговор" с президентом России Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом о нефтяной сделке.

"Это был очень хороший разговор, посмотрим, что будет дальше", - отметил он. Трамп добавил, что нефти "сейчас так много, что не хватает места для ее хранения".

Владимир Путин Мухаммед бен Сальман Аль Сауд Россия Саудовская Аравия

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