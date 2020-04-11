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Bloomberg узнал о продолжении переговоров между ОПЕК+ и Мексикой в субботу

Заседание в пятницу закончилось без согласования итогового коммюнике

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры ОПЕК+ о привлечении Мексики в сделку по сокращению нефтедобычи продолжатся в субботу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегата.

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"Уже почти полночь в Москве и Эр-Рияде, и переговоры между ОПЕК+ и Мексикой продолжатся на третий день, в субботу, - сообщил один из делегатов, знакомый с переговорами. Один из официальных представителей уверяет, что сделано многое, чтобы выйти из тупика, и все еще ожидает, что сделка состоится.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров министров энергетики G20, переговоры на сегодня закончены, согласованного текста коммюнике пока нет.

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить в ходе 11-часового заседания альянса.

В пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна все же согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи. Мексика согласна снизить добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как ОПЕК+ ожидает от нее сокращения на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.

По словам президента Мексики, дополнительные 250 тыс. б/с сокращений согласились взять на себя Соединенные Штаты. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что страна заберет "излишек" объемом 250-300 тыс. б/с на себя, но позже Мексика должна будет рассчитаться с Вашингтоном за эту услугу.

Президент Мексики отмечал, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после телефонного разговора с Трампом.

Мексика ОПЕК+

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