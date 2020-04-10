Трамп дважды за сутки поговорил с Путиным

Президенты РФ и США обсудили сделку в рамках ОПЕК+, коронавирус и сотрудничество в космосе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. "Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Путин и Трамп дали оценку принимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции", - отметили в пресс-службе.

В ходе разговора, как сообщили в Кремле, также были "затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе".

В своем твиттере Трамп написал: "Невидимый враг скоро полностью отступит!". Пока неясно, по какому поводу американский президент это написал.

The Invisible Enemy will soon be in full retreat! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "хороший разговор" с президентом России Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вокруг нефтяной сделки.

"Я только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом", - заявил он на брифинге в Белом доме. "Это был очень хороший разговор, посмотрим, что будет дальше", - отметил он. Трамп добавил, что нефти "сейчас так много, что не хватает места для ее хранения".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия и США сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных международных проблем, таких как ситуация на рынках и борьба с коронавирусом; контакты с американским лидером Дональдом Трампом по этому поводу продолжатся.

"Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США - одной из ведущих космических держав. Это - наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся взаимодействовать в решении актуальных проблем, имею в виду борьбу с пандемией, ситуацию на мировых рынках", - сказал он во время сеанса связи с новым и завершающим свою работу экипажами МКС.

"Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - продолжил Путин.

По его словам, "сотрудничество развивается, слава Богу, не только в космосе, но и в других областях".

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали в недавнем телефонном разговоре тему санкций. На вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Трамп во время недавнего разговора тему санкций, в частности, в отношении газопровода "Северный поток-2" и "дочек" компании "Роснефть" в Венесуэле, Песков сказал: "Нет. Не упоминали".