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Мексика объявила объем снижения добычи нефти, на который готова пойти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мексика готова к снижению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение следующих двух месяцев, заявил министр энергетики страны Росио Нахле.

"Мексика снизит добычу до 1 млн 681 тыс. б/с с 1 млн 781 тыс. б/с, заявленных в марте", - написал министр в твиттере.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров выпустили заявление, где подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе.

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

Ранее сообщалось, что все представители ОПЕК+ поддержали предложение снизить нефтедобычу на 10 млн б/с на два месяца, кроме Мексики.

Необходимое снижение добычи Мексикой в случае утверждения сделки могло составлять 0,4 млн б/с. Таким образом, если этот объем будет исключен из обсуждения, то общее снижении может составить 9,6 млн б/с, либо эту квоту могут распределить между другими странами.

ОПЕК+ Мексика

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