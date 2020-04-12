Министры ОПЕК+ приступили к повторному обсуждению сделки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры энергетики стран ОПЕК+ начали повторное заседание, после неудачной попытки заключить соглашение по снижению нефтедобычи из-за отказа Мексики поддержать сделку, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Видеоконференция началась на час с лишним позже назначенного времени, в частности, ожидалось подключение министров Мексики и Саудовской Аравии.

В ходе заседания в четверг, 9 апреля, 22 из 23 стран ОПЕК+ поддержали решение о новой сделке по снижению нефтедобычи сроком на два года, кроме Мексики, которую не устроила ее квота. Страна согласна снизить добычу лишь на 100 тыс. б/с при предлагаемоей ей квоте в 400 тыс. б/с, а затем снижения до 350 тыс. б/с.

Сделка состоится при условии согласия Мексики, говорилось в резолюции.

А что Мексика?

Президент страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б/с. Якобы США возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б/с. Президент США Дональд Трамп сказал, что США уже снизили добычу.

По словам одного из делегатов, в воскресенье министры ОПЕК+ надеются заключить сделку, хотя согласия Мексики еще не получено.

Сделка

Сделка ОПЕК+ предполагает коллективное снижение нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата.

В заседании ОПЕК+ 9 апреля приняли участие министры из таких нефтедобывающих стран, как Канада, Норвегия, Египет, Аргентина, Колумбия, Индонезия, Эквадор, Тринидад и Тобаго.

Сообщалось, что ОПЕК+ не готова сокращать нефтедобычу без участия других мировых производителей, не участвующих в альянсе, в частности, США и других стран G20.

Страны из числа G20, Канада и Норвегия, говорили о том, что присоединятся к сокращениям добычи нефти в случае, если соглашение будет достигнуто. США говорят о том, что их добыча нефти упала и будет падать из-за низкой цены на нефть