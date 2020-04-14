Путин констатировал резкое падение числа новых ипотечных кредитов в начале апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Число новых ипотечных кредитов в российских банках резко упало в первую неделю апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

"Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах", - сказал Путин.

Он отметил, что "ничего здесь неожиданного" нет. "Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями", - сообщил президент.

Как сообщалось ранее, Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования. Кроме того, ЦБ и госкорпорация "ДОМ.РФ" к 1 мая должны были проанализировать расходы заемщиков по ипотеке, не входящие в процентную ставку такого кредита, и принять меры по снижению ПСК таких кредитов.

В совещании по экономическим вопросам приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации Кремля Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин.