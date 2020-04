Компании, работающие в Мексиканском заливе, начали останавливать добычу нефти

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Компании, занимающиеся морским бурением, начали закрывать скважины в американской части Мексиканского залива вслед за обвалом цен на нефть, и некоторые из топ-менеджеров в этом секторе опасаются, что полное восстановление добычи может занять годы, пишет The Wall Street Journal.

Беспрецедентное падение спроса на энергоносители в результате пандемии COVID-19 привело к сокращению объемов нефтепереработки и быстрому снижению свободных мощностей для хранения нефти. В этих условиях компании, работающие на шельфе, вынуждены закрывать как мелководные, так и глубоководные скважины с высокой себестоимостью добычи.

На долю шельфовых проектов в 2019 году приходилось примерно 15% производства нефти в США, или около 2 млн баррелей в сутки (б/с), что является рекордом для морской добычи в стране.

Сворачивание операций на шельфе в ответ на нынешний кризис, вероятно, будет иметь более долгосрочные последствия, чем сокращение производства нефти внутри страны, например, в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико - центре сланцевой добычи в США.

Закрытие морских скважин одновременно со снижением расходов многими производителями уже вынудило нефтесервисные компании, в том числе Schlumberger Ltd., Halliburton Co. и Baker Hughes Co., сократить рабочие места. При этом многие компании в сфере морского бурения часто привлекают контрактных работников именно из нефтесервисных компаний.

Для компаний, работающих на шельфе, расходы, как на добычу нефти, так и на ее транспортировку являются более высокими, чем для производителей, работающих на суше. Обычно они компенсируют эти расходы за счет премий к цене нефти, поставляемой в торговые хабы в Техасе и Луизиане, с учетом высокого спроса на эти поставки со стороны американских нефтепереработчиков.

"Они не хотят нефти": мнения глав компаний, работающих в Мексиканском заливе

Гендиректор Cantium LLC, занимающейся добычей нефти в Мексиканском заливе, Ричард Кёрклэнд в понедельник, 20 апреля, потребовал полностью прекратить добычу в США, поскольку цена нефти WTI вошла в отрицательную зону.

Скважины Cantium, добыча на которых составляет порядка 20 тыс. б/с, будут закрыты на срок не менее двух месяцев, а возможно и четырех.

"Возможно, это был пик добычи, возврата к которому не будет в течение многих лет, - отмечает Кёрклэнд. - В данный момент мы не получаем помощи от кого-либо".

Еще одна компания, работающая в Мексиканском заливе, Fieldwood Energy LLC, приняла решение немедленно приостановить основную часть добычи, составляющей в общей сложности порядка 100 тыс. б/с, после падения стоимости WTI до отрицательного уровня.

"Нефтехранилища полны. Резервы нефтеперерабатывающих компаний полны. Они не хотят нефти", - говорит глава Fieldwood Energy Мэтт МакКэрролл.

В период предыдущего спада на нефтяном рынке - порядка пяти лет назад - компании, работающие в Мексиканском заливе, также опасались нехватки резервуарных мощностей и избытка нефти на рынке, однако лишь сокращали добычу, не останавливая ее. Отраслевые эксперты отмечают, что объем свободных мощностей для хранения нефти никогда не достигал столь низкого уровня, как в период нынешнего кризиса.