Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти не будут искусственно сдерживать рост цен на продукты, так как при удовлетворенном спросе и текущем курсе валют это прямой путь к разорению производителей, заявляют в Минпромторге.

"Нужно понимать, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены - это прямой путь к разорению многих производителей", - говорится в сообщении Минпромторга, которое привели в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

В министерстве считают, что "ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства".

"По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут", - отметили в ведомстве.

В Минпромторге подчеркнули, что ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, и полки магазинов полны товаров, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки.

"По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней", - сообщили в Минпромторге.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.