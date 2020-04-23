Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Продавцы в магазинах будут обязаны работать в масках, а покупатели будут должны соблюдать социальную дистанцию до тех пор, пока в регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией не снизится до нуля, а по всей России не проявится стойкая тенденция к ее снижению, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Всего ведомство определило пять режимов работы предприятий в зависимости от эпидемической обстановки.

Первый - это режим ограничений, который действует сейчас.

Второй - переходный режим, который начнется одновременно с выходом людей из массовой самоизоляции.

Затем последует режим стабилизации, когда наступит "стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19" в регионе и "тенденция к снижению" в стране.

Четвертый режим - штатный, когда заболевших в регионе не будет, а в стране будет "стойкая тенденция к снижению" заболеваемости.

При первых трех режимах продавцы в продуктовых магазинах обязаны носить маски, в магазинах должны быть антисептики для рук, а покупатели должны соблюдать социальную дистанцию. Режимы отличаются только по требованиям к частоте уборки - от раза в два часа до двух раз в сутки.

Для четвертого режима Роспотребнадзор снимет требования о социальном дистанцировании, наличии антисептиков и обязтельном ношении масок. Магазины будут обязаны только проводить текущую уборку в течение дня и дезинфекцию - в конце рабочего дня.

В этот же день стало известно, что некоторые торговые сети решили обязать покупателей носить маски и не пускают в помещения посетителей без масок.

Ранее Роспотребнадзор сформулировал правила по постепенному выходу из ограничений предприятий общепита. Сейчас им разрешено работать только на доставку. На втором этапе чиновники разрешат открыть предприятия площадью до 50 квдаратных метров и ограничить рассадку посетителей. На третьем этапе можно будет поставить в зале до 20 столиков и проводить банкеты с соблюдением дистанции между столами.

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