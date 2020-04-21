Греф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиян

Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову также заявил, что у государства сейчас совершенно нет причин для изъятия вкладов населения.

"Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, и я думаю, в том числе эта ситуация создала такую "прививку" для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Честно сказать, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что никаких условий для этого (изъятия вкладов у населения - ИФ) сейчас просто не существует", - подчеркнул Греф.

Кроме того, в принципе невозможны "заморозка" вкладов или их принудительный перевод из одной валюты в другую, так как у страны есть Фонд национального благосостояния, уровень госдолга по отношению к ВВП небольшой, а объем золотовалютных резервов достаточный для исполнения всех обязательств в случае необходимости, отметил глава Сбербанка.

"Первый ресурс - это Фонд национального благосостояния, которого сегодня как минимум хватит при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета, государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства", - добавил банкир.

"Если говорить о тревогах, которые испытывают люди по поводу валюты (вкладов - ИФ). Никогда в истории России и Советского Союза не было таких золотовалютных резервов, которые (у РФ - ИФ) есть сегодня ($563,5 млрд по итогам марта - ИФ)", - сказал Греф, отметив, что объем резервов "ни в какое сравнение не идет с теми суммами накоплений, которые граждане имеют в валюте".

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российским гражданам не стоит беспокоиться о судьбе своих вкладов, ввести ограничения на их использование юридически невозможно, кроме того, в таких действиях нет необходимости.