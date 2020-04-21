Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Греф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиян

Греф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиян
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Греф в видеоинтервью главе комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрею Макарову также заявил, что у государства сейчас совершенно нет причин для изъятия вкладов населения.

Экономический кризис

"Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, и я думаю, в том числе эта ситуация создала такую "прививку" для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт. Честно сказать, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что никаких условий для этого (изъятия вкладов у населения - ИФ) сейчас просто не существует", - подчеркнул Греф.

Кроме того, в принципе невозможны "заморозка" вкладов или их принудительный перевод из одной валюты в другую, так как у страны есть Фонд национального благосостояния, уровень госдолга по отношению к ВВП небольшой, а объем золотовалютных резервов достаточный для исполнения всех обязательств в случае необходимости, отметил глава Сбербанка.

"Первый ресурс - это Фонд национального благосостояния, которого сегодня как минимум хватит при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета, государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства", - добавил банкир.

"Если говорить о тревогах, которые испытывают люди по поводу валюты (вкладов - ИФ). Никогда в истории России и Советского Союза не было таких золотовалютных резервов, которые (у РФ - ИФ) есть сегодня ($563,5 млрд по итогам марта - ИФ)", - сказал Греф, отметив, что объем резервов "ни в какое сравнение не идет с теми суммами накоплений, которые граждане имеют в валюте".

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российским гражданам не стоит беспокоиться о судьбе своих вкладов, ввести ограничения на их использование юридически невозможно, кроме того, в таких действиях нет необходимости.

Герман Греф Сбербанк Андрей Макаров Госдума

Новости
Экономический кризис

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор
Экономический кризис

Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Brent потеряла в цене почти 19%

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

Греф увязал продолжительность экономического кризиса с разработкой вакцины от COVID-19

Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Песков призвал не придавать обвалу майских фьючерсов на WTI апокалиптическую окраску

Экономический кризис

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');