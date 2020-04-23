Рынок акций РФ в четверг протестировал рубежи за счет роста нефти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и отскочившей вверх нефтью, индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2600 и 1100 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2599,41 пункта (+1%), индекс РТС - до 1099,67 пункта (+3,2%); основные "фишки" на "Мосбирже" выросли в цене в пределах 5,8%.

Доллар упал до 74,5 рубля (-1,41 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+5,8% и +16,3% "префы"), "Роснефти" (+4,1%), "Татнефти" (+3,5% и +4% "префы"), "Норникеля" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,8%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,1%), "Яндекса" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), " Аэрофлота" (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" продолжили начатое накануне повышение, вызванное новостями о продаже Эльгинского угольного комплекса и реструктуризации долга.

Внешний фон в четверг оказался позитивным, несмотря на публикацию слабых макроэкономических данных. Число заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе составило 4,42 млн против 5,23 млн неделей ранее. Таким образом, всего лишь за месяц показатель перешагнул за 26 млн, и теперь ожидается, что уровень безработицы в США превысит 10% - значение, зафиксированное в период Великой депрессии. Инвесторы, однако, рассчитывают на улучшение ситуации в мае.

Индексы МосБиржи и РТС протестировали уровни 2600 и 1100 пунктов. При позитивном для "быков" сценарии можно будет говорить о высокой вероятности возвращения к апрельским пикам, в район 2700 и 1170 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2550-2670 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, укрепление рубля в четверг сдержало рост индекса МосБиржи. Акции "Мечела" сохранили интерес инвесторов после известий, что компания закрыла сделку по продаже Эльгинского проекта и погасила часть задолженности перед Газпромбанком и ВТБ.

Президент США накануне заявил, что готов атаковать иранские суда, если они будут препятствовать движению американских кораблей. Иран не заставил себя долго ждать и также сообщил о своих возможностях ответа на американскую агрессию. Небольшим позитивом стало заявление Кувейта о начале сокращения поставок на глобальный рынок.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), фондовая Европа после утреннего снижения вышла в "плюс" (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,9-1%), растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,3%).

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 4,427 млн при прогнозах на уровне 4,5 млн после 5,245 млн неделей ранее.

Нефть

Нефть в четверг продолжает рост после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей; цена Brent к 18:50 по Москве превысила на $2 уровень суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $22,44 за баррель (+10,2%), июньская цена WTI - $17,93 за баррель (+30,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,09 млрд рублей (из них 12,464 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" и 11,973 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).