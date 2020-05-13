Нерезиденты в апреле сократили покупки валюты в России втрое

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле 2020 года приобрели валюту на российском рынке на 108,9 млрд рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является существенным объемом, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Банк России отмечает, что достаточное предложение валюты на фоне повышенного спроса со стороны иностранных участников обеспечивали упреждающие ее продажи в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Сбербанка.

"По сравнению с предыдущим месяцем в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками. Помимо Банка России, предложение валюты на внутреннем рынке формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд рублей", - сообщил ЦБ.

В отличие от ситуации 2008-2009 и 2014-2015 годов всплеск волатильности на валютном рынке в марте-апреле 2020 года не сопровождался существенным изменением в поведении нефинансовых компаний и физических лиц, основными проводниками волатильности были нерезиденты, отмечает Банк России.

По данным российского регулятора, в марте-апреле 2020 года на российском рынке не было столь выраженной проблемы с валютной ликвидностью, как на других рынках (Европа, Япония, Южная Корея и Малайзия). Операции Банка России по предоставлению валютной ликвидности с повышенным лимитом $5 млрд не были востребованы участниками рынка.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки на рынке валютных свопов продолжают наращивать длинную позицию по валюте: в конце апреля их совокупная нетто-позиция достигала $8 млрд, что является рекордным показателем за последние несколько лет. Суммарный прирост позиции за месяц составил около $6 млрд.