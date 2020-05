Фондовые индексы США выросли в пятницу, но понесли недельные потери

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом, однако понесли существенные недельные потери на фоне ряда пессимистичных статистических данных и обострения противоречий между США и Китаем.

Индикатор Dow Jones за неделю опустился на 2,7%, S&P 500 - на 2,3%, а Nasdaq - на 1,2%.

Трейдеры в пятницу в частности оценивали свежие статистические данные, чтобы получить представление о последствиях пандемии коронавируса для американской экономики.

Розничные продажи в США в апреле рухнули на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это рекордные темпы снижения за все время ведения расчетов с 1992 года. Они обусловлены закрытием магазинов, самоизоляцией жителей и другими карантинными мерами, предпринятыми правительством для сдерживания пандемии COVID-19.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 12%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали уменьшения на 12,3%.

Тем временем объем промышленного производства в США в апреле упал на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Это самые существенные темпы снижения показателя за более чем столетнюю историю его расчетов. Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Вероятно, ситуация не настолько радужная, чтобы говорить о V-образном восстановлении экономики, которое подразумевали фондовые рынки", - отмечает эксперт Columbia Threadneedle Investments Анвити Бахугуна, которую цитирует The Wall Street Journal.

Между тем индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 73,7 пункта с апрельской отметки в 71,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение индекса в мае до 68 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Давление на рынок в начале торгов оказало сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги для блокировки поставок полупроводников для китайской компании Huawei. Министерство торговли США сообщило, что "стратегически сфокусировалось на приобретении Huawei чипов, являющихся продуктом определенного ПО и технологий США", передает агентство Reuters.

"Учитывая, насколько американские рынки зависят от технологических компаний, если что-то давит на технологический сектор, это станет поводом для тревог на всем рынке", - говорит главный стратег Principal Global Investors Сима Шах.

Поддержку рынку оказали акции ритейлеров, которые укрепились, несмотря на данные о розничных продажах. Бумаги Best Buy Co. (SPB: BBY) Inc. подорожали на 1,8%, Kohl's Corp. - на 5,1%, акции Nordstrom Inc. (SPB: JWN) - на 4,9%. Цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 2%, Home Depot Inc. - на 2,1%.

Капитализация Applied Materials снизилась на 4,4%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска полупроводников увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, однако показатели оказались хуже ожиданий рынка.

Цена бумаг Carnival Corp. выросла на 4,2%, несмотря на новость о том, что крупнейший мировой оператор круизных судов начнет временно отстранять сотрудников от работы и сокращать штат из-за приостановки деятельности в связи со вспышкой коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу, 15 мая, поднялся на 60,08 пункта (0,25%) - до 23685,42 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,2 пункта (0,39%) и составил 2863,7 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 70,84 пункта (0,79%) - до 9014,56 пункта.