Спирт - всему голова. Обзор

Как повлияла ситуация с распространением коронавируса на работу производителей спирта - основного компонента антисептиков

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Самыми эффективными средствами в борьбе с вирусами и бактериями являются спиртовые растворы.

"Ученые отмечают, что вирус SARS-CoV-2 может быть эффективно инактивирован рекомендованными ВОЗ составами, в которых содержание спирта выше 70%", - напоминает "Химпром" (Новочебоксарск) - ведущий производитель изопропилового спирта в РФ.

Спирты считаются одними из самых безопасных доступных антисептиков. Согласно исследованиям, именно изопропиловый спирт не вреден для кожи, его рекомендуется использовать и для обработки поверхностей, с которыми происходит частый контакт. Изопропиловый спирт используется и в производстве перекиси водорода - дезинфицирующего средства, которое также является эффективным против COVID-19. "Химпром", который выпускает и этот продукт, поясняет, что воздействие пероксида водорода на коронавирус приводит к химическому разрушению короны вируса и его полной дезактивации.

Вздох перед изоляцией

Незадолго до введения запрета на вывоз из РФ изопропилового спирта в связи с пандемией коронавируса его экспорт стремительно взлетел. По данным Федеральной таможенной службы, продажи за рубеж товара с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД) 290512-пропан-1-ол (спирт пропиловый) и пропан-2-ол (спирт изопропиловый) в марте составили 1,071 тыс. тонн по сравнению с 91,3 тонн годом ранее и 81,73 тонн в феврале 2020 года.

Данный код включает не только изопропиловый, но и пропиловый спирт, применяемый в качестве чистящего средства и растворителя для масел. Однако, из таможенной статистики видно, что значительные объемы - 423 тонны были поставлены на экспорт из Чувашии, где зарегистрирован "Химпром". Так, из этого региона, Москвы и Новгородской области в Нидерланды было поставлено 292 тонны продукции на $453 тыс., в Белоруссию из Чувашии, Москвы и области - 283 тонны на $306 тыс., в Польшу из Чувашии - 39,5 тонн на $108,8 тыс.

Но, несмотря на всплеск зарубежных продаж изопропила, новочебоксарский "Химпром" в I квартале снизил чистую прибыль по РСБУ вдвое - до 180,6 млн рублей, так как, в частности, из-за пандемии выросли цены на сырье для изготовления другой продукции.

Импорт продукции по коду 290512 в марте тоже вырос, но не так существенно, как экспорт - до 1,459 тыс. тонн на $1,4 млн по сравнению с 1,243 тыс. тонн на $1,2 млн в феврале и 1,132 тыс. тонн на $1,3 млн в марте 2019 года. Однако из числа поставщиков в марте исчез Китай, который именно в это время активно боролся с коронавирусом. Остались Германия, Южная Африка, Нидерланды и США. Основная продукция направлялась в Москву и область, а также Санкт-Петербург.

Рука руку моет

В защиту от распространения коронавирусной инфекции "Химпром" решил запустить производство собственного средства - лосьона для рук с антибактериальным эффектом марки "Дезново". Готовое к применению средство не требует смывания, быстро испаряется и не оставляет липкости, отмечает компания.

Новый антисептик соответствует рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения и на 75% состоит изопропилового из спирта, а входящий в состав глицерин (5%) защищает кожу от пересушивания, вода составляет 15%, еще 5% - краситель. Средство прошло необходимые испытания и имеет сертификат соответствия требованиям ТУ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Нет худа без добра

Судьба второго российского производителя изопропилового спирта в эпоху пандемии получила неожиданный поворот. Так, Сбербанк России, являющийся основным залоговым кредитором обанкротившегося "Завода синтетического спирта" (ЗАО "ЗСС", Орск, Оренбургская область), попросил конкурсного управляющего отменить объявленные торги по продаже предприятия.

"В связи с радикальным изменением конъюнктуры рынка спиртов, а также в целях пересмотра стоимости залогового имущества, просим отменить повторные торги залогового имущества банка в процедуре банкротства и снять с торгов лот", - говорится в письме залогового кредитора конкурсному управляющему ЗСС. В письме отмечается, что "складывающаяся в стране и регионе ситуация радикально снижает деловую активность".

На повторные торги с начальной ценой 561,1 млн рублей было выставлено имущество, находящееся в залоге у Сбербанка, сумма требований которого к предприятию составляет 1,7 млрд рублей. В состав лота входят здания и сооружения, объекты инфраструктуры, земельные участки и оборудование. Первоначально торги были назначены на 29 апреля, затем были перенесены на 18 мая, затем по решению залогового кредитора они были назначены на 2 июня. Лот выставлялся на торги в феврале с начальной ценой 623,4 млн рублей, однако покупателей не нашлось.

ЗСС, построенный в 1960 году как производственное подразделение Орского НПЗ, а затем ставший самостоятельной компанией, приостанавливал производство в процедуре банкротства. В сентябре 2019 года Арбитражный суд Оренбургской области признал ЗСС банкротом как ликвидируемого должника и открыл конкурсное производство. Однако в конце марта 2020 года возобновил его по схеме процессинга с московским ООО "Импэкснефтехим" на фоне повышенного спроса на изопропиловый спирт, применяемый в антисептиках. Позднее, в конце апреля, ЗСС также начал производство спирта и его реализацию для расчетов с кредиторами.

Спирта хватит всем

Проблем с производством в РФ этилового спирта, который так же, хоть и в меньших количествах, используется для производства антисептиков, возникнуть не должно. Росалкогольрегулирование проводит мониторинг объема производства и остатков этилового спирта в РФ в условиях пандемии COVID-19 и необходимости обеспечения населения достаточным количеством дезинфицирующих средств.

И, как уверяет ведомство, у российских спиртзаводов достаточно спирта для производства дезинфицирующих средств. "В случае возникновения дополнительной потребности в этиловом спирте, зарегистрированные производственные мощности спиртзаводов позволят увеличить объемы производства, что даст возможность удовлетворить повышенный спрос", - говорится в сообщении службы.

Для производителей фармсубстанции вступили в силу новые нормы законодательства, в соответствии с которыми значительно упрощены обязательные требования для получения лицензии. Ведомство отмечает, что заявления организаций, планирующих производить спиртосодержащие дезинфицирующие средства, будут рассмотрены в кратчайшие сроки, отмечает ведомство. Кроме того, в первоочередном порядке Росалкогольрегулирования рассмотрит заявления соискателей лицензии на производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Спирт спирту рознь

В то время, как ряд российских нефтегазовых компаний занялись производством дезинфицирующих средств на основе изопропилового спирта, "Роснефть" сообщила, что производит для антисептиков этиловый спирт и ацетон.

Компания производит на своих мощностях и реализует на внутреннем рынке продукцию, ориентированную на борьбу с коронавирусом. "В частности, выпускаются этиловый спирт и ацетон (вторичный антисептик), являющиеся компонентами для производства антисептических средств, объемы производства которых составляют 15 тыс. т в месяц", - уточнила НК.

Индия, которая ожидает переизбыток риса, решила преобразовывать его в этанол для использования при производстве дезинфицирующих средств на спиртовой основе. Запущенная программа по биотопливу Ethanol Blended Petrol (EBP) позволит конвертировать излишки зерна в пользующийся высоким спросом продукт.

В то же время Бразилия предупреждает о рисках нецелевого использования топливного этанола. Национальное агентство нефти, природного газа и биотоплива Бразилии (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, ANP) сообщило, что неуместно использовать гидратированное этанольное топливо в качестве моющего и дезинфицирующего продукта в условиях коронавирусной ситуации.

Такой продукт должен использоваться только в топливных целях - для транспортных средств. "Продукт продается непосредственно на автозаправочных станциях в виде гидратированного этанола для транспортных средств (с содержанием спирта 92,5%) или в виде безводного этанола, добавляемого в бензин (99,3%). Для дезинфекции требуется этанол с особыми характеристиками, отличными от тех, которые присутствуют в автомобильном топливе с этанолом", - отмечает ANP. В составе автомобильного топливного этанола могут присутствовать другие спирты, а также органические соли на основе серы, железа, натрия и калия, употребление которых или их контакт с кожей и слизистыми оболочками вредны для здоровья", - подчеркивает агентство.