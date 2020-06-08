Производители шампанского больше других в отрасли выиграли от самоизоляции россиян

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заводы по выпуску шампанских и игристых вин больше других предприятий алкогольной промышленности выиграли от самоизоляции россиян из-за COVID-19, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей об объемах производства алкогольной продукции.

Так, в мае этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года производство шампанских и игристых выросло в 1,9 раза, до 1,28 млн декалитров (дал). За пять месяцев производство увеличилось более чем на треть - до 4,72 млн дал. Это самые высокие показатели в отрасли.

Кроме того, в мае существенно - на 29,2%, до 6,5 млн дал - нарастили производство и спиртзаводы, продукция которых шла в том числе на выпуск средств дезинфекции. В январе-мае выработка спирта увеличилась на 2,7%, до 24,8 млн дал.

Производство фруктовых (плодовых) вин в мае увеличилось на 24,6%, до 1,27 млн дал, за пять месяцев - на 17,2%, до 4,94 млн дал. Майская динамика в секторе тихих вин была значительно ниже - рост составил 1,2%, до 2,69 млн дал. В январе-мае производство снизилось на 12,6%, до 10,59 млн дал.

Производство водки в мае составило 6 млн дал, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В январе-мае производство снизилось на 7,9%, до 28,05 млн дал. Коньячные предприятия в мае сократили выпуск продукции на 7,7%, до 0,63 млн дал, за пять месяцев производство выросло на 0,4%, до 3,19 млн дал.

Всего в мае было произведено 14,4 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,6% меньше, чем в мае прошлого года, в январе-мае - 62,8 млн дал (на 11,3% меньше).