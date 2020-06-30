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Правительство отозвало из Думы четыре законопроекта о реформе банкротства

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство отозвало из Госдумы четыре законопроекта 2017 года об изменении условий выплаты вознаграждения арбитражным управляющим и об упрощении погашения долгов предприятий-банкротов по зарплате за счет региональных властей. Об этом свидетельствует картотека законопроектов Госдумы.

Законопроекты прошли только первое чтение.

Несколько месяцев назад Минэкономразвития опубликовало комплексные поправки в закон о несостоятельности, кардинально меняющие процедуру банкротства в России. Эти поправки сокращают количество процедур несостоятельности - сохраняются только оздоровление и конкурсное производство. Существующие сейчас наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление будут упразднены.

Законопроект предусматривает и изменение системы оплаты труда управляющих: вместо ежемесячного гонорара они будут получать фиксированную плату за всю процедуру, а процентная составляющая заработка будет зависеть не от размера удовлетворенных требований кредиторов, а от поступившей в конкурсную массу суммы.

Один из отозванных проектов разрешал региональным властям целевым образом гасить зарплатные долги организаций-банкротов (включаются во вторую очередь реестровой задолженности) и взамен становиться их кредиторами, не обеспечивая при этом выплаты по текущим платежам. Сейчас третьему лицу, которое захочет закрыть задолженность по зарплате, нужно будет перед этим выплатить все текущие долги и первую очередь реестровых, следует из поправок Минэкономразвития.

Второй проект был направлен на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении компаний и предусматривал создание в банкротстве новой процедуры - реструктуризации долга. Проект разрешал самому должнику или его кредиторам подавать в суд заявление не только о банкротстве, но и о введении процедуры реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого конкурсное производство не вводилось бы.

Третий отозванный законопроект снижал размер вознаграждения арбитражных управляющих при погашении долгов банкрота за счет заложенного имущества. В случае реализации предмета залога размер вознаграждения управляющего должен был составлять только ? от "обычного" гонорара (сейчас в зависимости от объема погашения долга он может составлять от трех до 7% удовлетворенных требований). При оставлении залогодержателем залога у себя гонорар управляющего был бы еще меньше - 1/8 от стандартной ставки. По проекту для таких ситуаций гонорар должен был бы рассчитываться исходя из каждого обеспеченного залогом требования кредитора.

Четвертый отозванный проект был направлен на повышение заинтересованности управляющих заниматься делами о несостоятельности граждан. С этой целью для финансовых управляющих смягчались наказания за неправомерные действия при банкротстве - им бы грозил штраф от 5 до 25 тыс. руб. вместо нынешнего от 25 до 50 тыс. руб.

Правительство Минэкономразвития Госдума

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