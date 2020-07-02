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Главой РКК "Энергия" утвержден экс-директор "Сухого" Игорь Озар

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поддержали назначение гендиректором Игоря Озара, который ранее руководил компанией "Сухой", говорится в сообщении корпорации.

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"Избрать Озара Игоря Яковлевича единоличным исполнительным органом (генеральным директором) публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что 15 мая Озар был назначен исполняющим обязанности гендиректора РКК "Энергия" вместо Николая Севастьянова, который стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Озар ранее занимал должность гендиректора компании "Сухой", но в начале года покинул ее, а в конце марта стал советником главы "Роскосмоса". Его сменил гендиректор "МиГа" Илья Тарасенко, под руководством которого обе фирмы-производители боевой авиации будут объединены.

РКК Энергия Игорь Озар

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