КС РФ отверг "резервный" способ взыскания налоговых недоимок

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ счел недопустимым взыскание в пользу государства вреда от неуплаты налогов, если до этого недоимка была списана в ситуации отсутствия противоправных действий налогоплательщика, следует из опубликованного в пятницу постановления КС РФ. Списанием недоимки налогоплательщик освобождается от исполнения налоговой обязанности, и предприниматели не должны отвечать за упущения госорганов, действующих в интересах казны, решил суд.

Эту позицию КС РФ высказал при рассмотрении пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса (ГК) РФ (возмещение убытков, общие основания ответственности за причинение вреда). Оценку этим нормам КС РФ дал в связи с жалобой Ильи Машукова, который почти семь лет спорит с государством из-за доначисленных ему в 2013 году налогов.

В 2011-2014 годах он занимался грузоперевозками как индивидуальный предприниматель и оказывал услуги по перевозке угля для компаний "СУЭК", "СУЭК-Хакасия" и "Русский уголь", используя услуги иных перевозчиков, следует из материалов арбитражного дела. В сентябре 2013 года по итогам выездной проверки за 2011-2012 годы налоговая инспекция доначислила ему 37,5 млн рублей НДС, а также 5,7 млн рублей пеней. Она отказалась признать правомерность налоговых вычетов по взаимоотношениям с тремя контрагентами Машукова, сочтя, что непосредственно услуги по перевозке ему оказали не они, а иные лица.

Многолетний судебный спор

В мае 2015 года, после того как правомерность доначисления налогов подтвердил Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, в отношении Машукова было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 УК РФ, наказание - до трех лет лишения свободы). Однако спустя два месяца его прекратили из-за истечения срока давности для привлечения к ответственности, который составляет два года с момента неуплаты налога в установленный срок. Таким образом, Машуков виновным признан не был.

Налоговая инспекция не оставила попыток взыскать с него потери бюджета, но соответствующий иск был подан только в октябре 2015 года, и суд его отклонил. Причиной стало истечение полугодового срока для принудительного взыскания. В результате в мае 2016 года инспекция признала недоимку безнадежной ко взысканию и списала ее.

Однако это не избавило Машукова от финансовых претензий со стороны государства. В сентябре 2016 года иск о взыскании ущерба бюджету подал прокурор Абакана. После двух кругов разбирательств суды удовлетворили требования прокуратуры и взыскали ущерб с Машукова. Такое решение было принято несмотря даже не то, что к моменту взыскания Машуков добился в суде признания незаконным постановления о возбуждении и прекращении уголовного дела.

"Признание постановлений о возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела незаконными не свидетельствует об отсутствии убытков, причиненных бюджетной системе РФ, и отсутствии вины Машукова в наступлении вреда", - решил Верховный суд Хакасии. С этим решением согласился и ВС РФ, жаловался Машуков в КС РФ.

Жалоба в КС РФ

В своей жалобе в КС РФ Машуков писал, что взыскание с него по иску прокурора 37,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба является способом игнорирования факта списания недоимки. Он уверен, что оснований для взыскания ущерба за причиненный вред государству не было, так как он не совершал действий, создававших невозможность взыскания с него недоимки, и к ним не относится само по себе уклонение от уплаты налогов. По его мнению, бремя несения дополнительных издержек, обусловленных исключительно упущениями или ошибками налогового органа, пропустившего срок взыскания налога, не может быть возложено на налогоплательщиков.

Эти доводы нашли отклик в КС РФ. Он, вспомнив свое постановление от 2017 года, написал, что "невозможность получить в бюджет налоговые поступления может быть вызвана в том числе действиями (бездействием) налогового органа".

"Следовательно, такие действия (бездействие) уполномоченных органов выступают объективной причиной наступившего вреда бюджету публично-правового образования, если именно их, например, упущения сделали невозможным применение законных средств принудительного взыскания недоимок и связанной с ними налоговой задолженности. Причинение такого вреда нельзя вменить непосредственно налогоплательщику и в том случае, когда невозможность взыскания недоимки обусловлена сохраняющими свою силу решениями уполномоченных органов", - говорится в постановлении.

По мнению КС РФ, участники правоотношений должны быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса. Списанием недоимки налогоплательщик законно освобождается от исполнения налоговой обязанности, и предприниматели не должны отвечать за упущения налоговых органов, действующих в интересах казны.

КС РФ постановил, что решения по делу Машукова подлежат пересмотру.

Сами спорные нормы КС РФ признал не противоречащими Конституции РФ. "Они не предполагают взыскания в исковом производстве с физического лица денежных средств в размере возникшей недоимки по налогу в порядке возмещения вреда, причиненного публично-правовому образованию неуплатой налога, если эта недоимка признана безнадежной к взысканию на основании законного (неотмененного) решения, принятие которого непосредственно обусловлено поведением уполномоченных органов и не связано с противоправными деяниями самого физического лица (налогоплательщика)", - говорится в опубликованном постановлении.