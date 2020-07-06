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Риелторы сообщили о падении цен на "вторичку" в России на фоне самоизоляции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По итогам первого полугодия 2020 года вторичная жилая недвижимость в РФ подешевела в среднем на 5%, сообщили в понедельник в компании ЦИАН.

"За I полугодие средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 4,7%, в среднем по России она составляет 72,2 тыс. рублей. Основное падение пришлось на второй квартал в период самоизоляции", - говорится в сообщении.

В выборку вошли российские города с численностью населения от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир. Цены были проанализированы в 129 населенных пунктах.

Как отмечается, в городах-миллионниках средняя цена кв.м за это время снизилась на 9,2%. При этом в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек, напротив, отмечен рост цен на 6,7%.

По данным аналитиков, в Москве стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке выросла за полгода на 1,3%, в Санкт-Петербурге - на 2,4%.

Лидерами по росту цен за полугодие стали Нальчик, Находка, Петрозаводск. Наибольшее падение цен отмечено в Братске, Якутске, Орске.

Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.

ЦИАН

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