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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:31Заразились
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Заболевший коронавирусом президент Бразилии сообщил, что чувствует себя хорошо

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19, сообщил во вторник в телеэфире, что чувствует себя хорошо.

"Я чувствую себя хорошо, я даже хотел бы прогуляться здесь, но я не могу из-за рекомендаций врачей", - сказал он журналистам.

Болсонару неоднократно заявлял, что его спортивное прошлое поможет ему защититься от вируса, который он называл "обычным гриппом".

Ранее во вторник бразильские СМИ сообщили, что у Болсонару выявили заражение COVID-19 после появления признаков респираторного заболевания.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 623 284 зараженных новым типом коронавируса, 65 487 человек скончались.

Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Жаир Болсонару Бразилия Коронавирус

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