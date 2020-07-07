Бизнес США ведет борьбу со страховщиками за выплаты из-за коронавирусных "каникул"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рестораны, магазины розничной торговли и представители других видов бизнеса, пострадавшие от остановки деятельности из-за пандемии COVID-19, подают в суд на страховщиков, требуя от них покрытия многомиллиардных потерь.

Это станет одной из крупнейших юридических битв в истории страхования, пишет The Wall Street Journal. Видео, критикующее страховую отрасль, большую часть июня показывалось на гигантском экране на Таймс-сквер в Нью-Йорке, по четыре раза каждый час круглосуточно.

"Страховые компании: поступайте правильно", - гласила надпись в конце ролика. Эти слова повторяли музыкант, танцор, шеф-повар, раввин, актриса Вупи Голдберг и адвокат истцов из Нового Орлеана Джон Хоуталинг II, который заплатил за видео.

Миллионы предприятий в США имеют страховку на случай вынужденных простоев в деятельности. Пандемия, без сомнения, прервала их работу. Однако значительная часть страховщиков отказываются платить в рамках этих требований, ссылаясь на необходимость наличия физического ущерба бизнесу. Это наследие начала 1990-х годов, когда в рамках страхования имущества производители защищались, например, от поломки водонагревателей или другого оборудования, что приводило к закрытию предприятия.

Более половины действующих в настоящее время полисов страхования имущества специально исключают вирусы. Но подающие в суды иски компании имеют полисы без подобного исключения. Их аргумент в пользу того, чтобы обойти требование физических повреждений, заключается в том, что коронавирус прилипает к поверхности и делает рабочие места небезопасными.

Адвокаты нашли прошлые судебные решения, согласно которым события, делающие имущество непригодным для использования, могут представлять собой материальный ущерб. В одном случае производитель из Нью-Джерси одержал победу, утверждая, что утечка аммиака сделала его имущество непригодным для использования.

В Орегоне страхователь получил положительное решение в рамках инцидента, когда дым от пожара привел к отмене спектаклей на открытом воздухе. В Нью-Гемпшире суд высшей инстанции штата заявил, что физические потери не включают только изменения, которые можно увидеть или потрогать, - это касалось дела о запахе кошачьей мочи в многоквартирном доме.

"Адвокаты будут издеваться над языком стандартных отраслевых договоров в попытках доказать, что существует что-то, чего на самом деле не существует", - заявлял главный исполнительный директор страховщика Chubb Ltd. Эван Гринберг в апреле. - Отрасль будет бороться с этим всеми имеющимися силами. Мы заплатим то, что должны".

Уже были поданы сотни исков, и ожидается еще больше, отмечается в статье. Адвокаты некоторых истцов предполагают, что выплаты по этим делам могут нанести ущерб страховщикам, сравнимый с "асбестовым" скандалом тридцать лет назад. По оценке А.М.Best, сумма может достичь $100 млрд. Аналитики Wells Fargo Securities полагают, что в наихудшем случае страховые выплаты составят $25 млрд, что сопоставимо с убытками после ураганов пятой, сильнейшей, категории.

При этом ряд юристов отмечает, что количество истцов и разнообразие мест подачи исков повышают вероятность нахождения судей или присяжных, которые будут сочувствовать малому бизнесу.

Американская отрасль страхования имущества имеет профицит (активы минус обязательства) в размере около $800 млрд. В Wells Fargo Securities отмечают, что страховые компании пользуются услугами перестраховщиков, что дает еще $400 млрд дополнительного капитала. Исходя из этого, отрасль сможет пережить без существенных потерь выплату порядка $150 млрд, полагают эксперты.