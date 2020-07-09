Сахарная отрасль в борьбе с COVID-19 и капризами погоды. Обзор

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сахарная отрасль, которая в прошлом году столкнулась с проблемой перепроизводства и закрытием нескольких сахарных заводов, в этом году планировала выправить ситуацию за счет некоторого снижения посевных площадей под сахарной свеклой. Но в этот процесс вмешались коронавирус и аномальные погодные условия, в частности пыльные бури.

В результате, как сообщила "Интерфаксу" руководитель аналитической службы ГК "Сюкден" ("дочка" французской Sucden) Марина Сидак, площади под сахарной свеклой сократились больше, чем ожидалось.

Сев: дефицит влаги

Как сообщила Сидак, в этом году сев сахарной свеклы, как и многих других агрокультур, начался почти на две недели раньше. Этому способствовали благоприятные для посевной кампании погодные условия, в частности сухая теплая погода.

Однако на вегетационное развитие посевов погодный фактор оказывал негативное влияние. "В марте-апреле в почве был существенный дефицит влаги, он образовался из-за длительного отсутствия осадков и теплой малоснежной зимы, которая к весне не сформировала достаточных влагозапасов", - пояснила она.

Кроме этого, ситуацию усугубляли резкие перепады температур, а также пыльные бури, которые прошлись по всем свеклосеющим регионам РФ. "В этом году бури были как никогда сильными, они буквально вырывали посевы сахарной свеклы. По подсчетам, это привело к выдуванию посевов почти на 80 тыс. га, из них всего 65-67% было пересеяно, так как пришедшие в мае долгожданные дожди остановили полевые работы в Центральном и Приволжском федеральных округах, которые больше всего пострадали от пыльных бурь", - пояснила Сидак.

В связи с этим общая посевная площадь под сахарной свеклой сократилась больше, чем ожидалось изначально и, по оценкам, составила около 940-945 тыс. га, это на 17% уступает показателю прошлого года.

Урожай: прогнозы делать рано

Оценивая будущий урожай сахарной свеклы, Сидак заявила, что дефицит влаги во время сева был частично компенсирован майскими дождями. Но летом посевам пришлось столкнуться с другими аномалиями.

"Дожди в мае положительно сказались на развитии корнеплодов. Однако в ряде регионов в течение июня-июля наблюдаются другие аномалии - чрезмерно высокая температура, крупный град, проливные дожди, что наносит вред посевам", - сказала она.

По оценке эксперта, в целом новый сезон 2020/2021 гг. по валовому сбору сахарной свеклы, скорее, будет похож на сезон 2018/2019 гг. "То есть около 42 млн тонн сладких корнеплодов ожидается собрать к концу уборки, но это при средней урожайности 45 тонн с гектара, - прогнозирует она. - В случае снижения этого показателя урожай, соответственно, будет ниже".

В то же время Сидак заявила, что погода в июле-августе может скорректировать все прогнозы как в большую, так и в меньшую сторону. "Поэтому окончательно судить о будущем урожае сахарной свеклы еще слишком рано", - добавила она.

В прошлом году в РФ было собрано 54,4 млн тонн сахарной свеклы, что стало абсолютным рекордом за всю современную историю российской сахарной промышленности.

Сахар: от 5,5 до 5,7 млн тонн

Как считает Сидак, при валовом сборе свеклы в 42 млн тонн производство сахара может составить 5,7 млн тонн (без учета сахара, выработанного из мелассы).

Однако многое будет зависеть и от таких важных показателей, как сахаристость и выход сахара. "Если июль-август будут сухими и жаркими, то эти два показателя будут на высоком уровне - 18% и 15% соответственно, в то время как урожайность сахарной свеклы, напротив, уменьшится, - сказала она. - И, наоборот, если выход сахара окажется ниже 15%, тогда объем его производства может опуститься до 5,5 млн тонн".

Поэтому с мая по сентябрь - период вегетации и старта уборки сахарной свеклы - на фоне погодного фактора, вызывающего изменения всех показателей, происходит корректировка прогнозов.

В сезоне 2019/2020 гг. сахарная отрасль РФ выработала 7,7 млн тонн сахара (с учетом переработки мелассы) при потребности в 6 млн тонн в год. При этом импорт составил 200 тыс. тонн. С учетом переходящих запасов предыдущего сезона избыток сахара на внутреннем рынке превысил 2 млн тонн, отметила Сидак.

По ее словам, экспорт в текущем сезоне, по предварительным оценкам, составит 1,4 млн тонн. "Значит, более полумиллиона тонн сахара перейдет в баланс нового сезона. Это дает основание делать вывод о том, что, несмотря на ожидаемое сокращение производства, дефицита сахара в стране не будет", - подчеркнула она, добавив, что "с учетом экспорта рынок сбалансируется во второй половине сезона 2020/2021 гг."

Коронавирус: от панического спроса к затовариванию

Как считает Сидак, несмотря на то, что сектор АПК в меньшей степени пострадал от пандемии, ее негативные последствия все-таки отражаются на отрасли, в том числе и на сахарной.

"Первым вызовом стало нарушение всех логистических потоков, что, в свою очередь, спровоцировало задержку поставок импортируемых средств защиты растений, комплектующих для оборудования свеклосахарного производства и свеклоуборочных машин, их запчастей и т.д.", - сказала она.

Затем последовали перебои при автоперевозках сахара, потому что на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции в регионах начали вводить пропускной режим.

"Последним, но не менее важным, стало влияние COVID-19 на потребительский сектор. Но здесь необходимо правильно различать спрос, потребление и торговую активность, - считает Сидак. - В марте, когда в РФ официально был объявлен режим самоизоляции, ажиотаж на социально значимые продукты, среди которых и сахар, привел к тому, что с полок магазинов его буквально сметали, и это при избытке сахара в стране".

По ее словам, это был временный рост спроса на сахар со стороны населения, обусловленный паникой. "В то же время все кафе и рестораны были закрыты и работали только на вынос, а значит, потребление сахара в секторе HoReCa существенно сократилось. Вполне вероятно, что резкий спрос на сахар в начале карантина частично компенсировал потери его потребления HoReCa, доля которой в России в отличие от других стран не превышает 10%", - сообщила Сидак.

По истечении двух месяцев после введения карантина торговая активность на рынке сахара заметно снизилась. Причина этому - домашнее затаривание сахаром в начале карантина, временная остановка работы сектора HoReCa, сокращение авиа- и других пассажироперевозок.

"Снижение покупательской способности на прямое потребление сахара не влияет, так как сахар сегодня в России остается одним из самых дешевых товаров на полке в магазинах, - заявила Сидак. - В начале марта средняя цена была 30 рублей за килограмм, затем, на фоне ажиотажа, к концу апреля она повысилась до 36 рублей. Сегодня обычный белый свекловичный сахар отечественного производства в рознице можно купить по 26 рублей за килограмм, а по акциям и того ниже".

Комментируя мнение ряда экспертов по поводу того, что падение доходов населения привело к снижению потребления сахаросодержащих продукции, в частности, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, эксперт заявила, что если снижение и произошло, то только среди тех слоев населения, у которых доходы ниже среднего.

"В то же время жаркое лето может вполне компенсировать эти потери за счет потребления мороженого, прохладительных напитков и другой сахаросодержащей продукции, а также за счет возобновления работы HoReCa", - заявила Сидак.