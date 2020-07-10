Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индексов благодаря отскоку нефти

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов за счет выросших бумагах "Яндекса" и "НОВАТЭКа" на фоне локального улучшения внешних настроений после отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; в аутсайдерах выступили акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2800,94 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1245,65 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3,2%.

Доллар просел до 70,83 рубля (-0,08 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи потерял 0,03%, РТС вырос на 0,9%, доллар подешевел на 0,54 рубля.

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торговались акции "АЛРОСА" (-3,2%, до 63,9 рубля; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 2,63 рубля на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,2%, до 135,24 рубля; дивиденды за первый квартал 2020 года - 3,21 рубля на акцию), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-6,6%, до 0,805 рубля; дивиденды - 0,06 рубля на акцию), "префы" "Лензолото" (+2,6%, до 4165 рублей; дивиденды - 13,87 рубля на акцию).

Обыкновенные акции "Лензолота" выросли на 6,2% - до 12,16 тыс. рублей (новый максимум), подъем бумаг продолжается шестые торги подряд, за это время цена выросла на 42,4%.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,6%), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "Россетей" (-0,7% и -1,3% "префы"), "РусАла" (-0,2%).

Выросли акции "Татнефти" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%, до 126,35 рубля), Сбербанка (+1,7%), "Ростелекома" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "РусГидро" (+1,2%), "Северстали" (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (+1%).

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Мосбиржи" со 131 рубля до 150 рублей за штуку из-за более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, статистика по COVID-19 вновь показала рекордно высокий рост инфицированных в США, что оказало давление на рынки из-за перспектив дальнейшего введения карантинных мер, сдерживающих восстановление экономики. Ранее 8-дневное ралли на рынках материкового Китая оказывало поддержку акциям компаний циклических отраслей с emerging markets, но в конце недели инвесторы предпочли уйти от риска. Государственные фонды КНР начали распродажи после сообщений о том, что власти хотят сбавить темпы роста рынков.

Тем не менее, отмечался спрос на акции компаний TMT-сектора после того, как индекс Nasdaq закрылся на рекордно высокой отметке - бумаги компаний технологического сектора рынок воспринимает как защитный актив на фоне введения карантинных мер. Следующим катализатором для рынков станет сезон финансовой отчетности за второй квартал, который стартует уже на следующей неделе, отмечает аналитик.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, в целом российские индексы на неделе продолжили консолидацию со снижением технических перекупленностей. "АЛРОСА" отчиталась в пятницу о продажах алмазов и бриллиантов в июне на $31,3 млн после майских продаж в объеме $40,1 млн. В июне прошлого года компания продала продукции на $222,4 млн. Сезон отчетов компаний за первый квартал закончен, а операционные данные за II квартал начнут поступать на рынок только на следующей неделе.

Российский рынок акции ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень), после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля. Европейские индексы в пятницу вновь показали умеренный рост. Рейтинговое агентство Moody's заявило, что ждет снижения британской экономики на 10% в 2020 году. Международное энергетическое агентство опубликовало июльский обзор глобального рынка нефти, в котором улучшила оценки спроса и предложения. Так, оценки спроса на 2020 год были улучшены на 400 тыс. б/с, и в первую очередь за счет роста потребления в Индии и Китае. Wall Street Journal заявила об опасениях, что к 2025 году цена нефти может взлететь до $150 за баррель из-за текущего обвала инвестиций в отрасли. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота"" начиная с III квартала 2020 года и как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен, считает эксперт.

В США старт сезона отчетов 14 июля откроют Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, и в ближайшие месяцы финансовые рынки скорее ждет снижение активности торгов, полагает Бушуев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов вышли в "плюс" благодаря улучшению мировых настроений. Бумаги Petropavlovsk (+6,5%) продолжили повышение вместе со стабилизацией котировок золота выше $1800 за унцию. Помимо этого, владеющая 7,5% акций Petropavlovsk компания Everest потребовала созвать внеочередное собрание акционеров. Ранее Everest оспорил в суде назначение временных членов совета директоров. Акции НЛМК и "АЛРОСА" подешевели под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, "АЛРОСА" опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до $31 млн против $222 млн годом ранее и $40 млн в мае текущего года.

Статистика по индексу цен производителей США в июне оказалась хуже прогноза и показала сохранение производственной дефляции на уровне 0,8% г/г (ожидалось -0,2%). Темпы распространения коронавируса продолжают бить рекорды (в четверг число новых случаев заболевания в США превысило 63 тыс.), но в Gilead Sciences сообщили о позитивных результатах тестирования противовирусной вакцины. В Европе сохраняется умеренный оптимизм, так как вирусная ситуация остается относительно стабильной. На следующей неделе ЕЦБ проведет заседание, на котором может порадовать "быков" новой порцией стимулирующих мер.

Нефть

Нефть вечером возобновила подъем. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) содержался ряд оптимистичных сигналов, но в целом в организации подтверждают текущую слабость рынка и сохранение коронавирусных рисков. В организации также отметили, что объемы переработки НПЗ Китая в июне достигли рекордных 14 млн б/с, что сигнализирует о восстановлении спроса во второй по величине экономике мира. На следующей неделе влиять на динамику рынка будут в том числе новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и ежемесячный отчет картеля. На данный момент цены все еще находятся в неплохом техническом положении для развития восходящего движения и обновления июньских максимумов, полагает аналитик.

На рынке акций РФ краткосрочная картина остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной. Игроки на повышение берут все больше пауз для раздумий и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2730-2820 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%) на фоне опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран.

Инвесторы опасаются, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния может помешать восстановлению экономики - в минувшую среду в этих штатах был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных.

Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

Между тем, в Европе в пятницу наметилась коррекция (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Нефть вечером вернулась к росту, цена Brent отскочила к $43 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $42,98 за баррель (+1,5% и -2,2% в четверг), августовская цена WTI - $40,19 за баррель (+1,4% и -3,1% накануне).

Международное энергетическое агентство опубликовало в пятницу ежемесячный обзор нефтяного рынка. По оценке МЭА, восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19. МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 7,9 млн б/с, роста на 5,3 млн б/с в 2021 году. Глобальный спрос на нефть упал на 16,4 млн б/с во втором квартале из-за ограничений, глобальное предложение нефти сократится в текущем году на 7,1 млн б/с и увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году, полагают аналитики агентства.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Южуралникель" (+18%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+9,8%), Petropavlovsk (+6,5%), ПАО "ОР" (+3,6%), ГДР TCS (+2,3%).

Подешевели акции Мособлбанка (-7,6%), "Мостотреста" (-2,8%), ПАО "Русская аквакультура" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,675 млрд рублей (из них 9,982 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).