"Ростех" собрался выкупить доли "Интер РАО" и "Роснано" в проекте турбины ГТД-110М

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ГК "Ростех" может выкупить доли ПАО "Интер РАО" и "Роснано" в проекте турбины ГТД-110М. Это следует из материалов "Интер РАО".

Работа над созданием отечественного газотурбинного двигателя ГТД-110М началась в конце 2013 года, напоминает "Интер РАО" в своей презентации. Основными инвесторами выступили "Интер РАО" (1,26 млрд руб.) и "Роснано" (1 млрд руб.). "Ростех" вложил в проект 0,1 млрд руб., еще 5 млн руб. инвестировало НП ЦИЭТ. Общая стоимость проекта, включая субсидию Минпромторга в размере 0,57 млрд руб., составила 2,93 млрд руб.

В 2017 году проект перешел в стадию проведения модельных и стендовых испытаний опытно-промышленного образца турбины. В декабре того же года произошла авария опытного образца. По состоянию на 2020 год турбина работает в условиях конкурентного рынка на Ивановских ПГУ. Основные этапы реализации проекта завершены. На данный момент турбина наработала около 5000 часов, говорится в материалах компании.

Как следует из презентации "Интер РАО", генерирующая компания может выручить за свою долю сумму в размере номинала вклада в уставный капитал проекта, плюс доля инвестиций в течение 2013-2020 гг. и плюс премия за риски и успехи (оценена в 4,5 млрд руб.). Стоимость доли "Роснано" рассчитана по аналогичной формуле, но с большей суммой премии за риски и успехи (3,8 млрд руб.)

Также в "Интер РАО" предлагают "Ростеху" купить две турбины ГТД-110М за 2,6 млрд руб.

Дальнейшие планы по доработке проекта включают в себя необходимость проведения испытаний ГТД-110М с малоэмиссионной камерой сгорания. Это возможно в рамках поставки для ТЭС Ударная, конкурс на строительство которой на Таманском полуострове выиграла структура "Ростеха" "Технопромэкспорт", допускает "Интер РАО" в презентации.

В рамках проекта остается несколько открытых вопросов, отмечают в "Интер РАО". Во-первых, представленные "Ростехом" типовые компоновочные решения дают отрицательный финансовый результат при оценке инвестиционной привлекательности строительства генерирующих активов на базе ГТД-110М.

В презентации перечисляется четыре типовых компоновочных решения: ГТЭ-110М (мощность 115 МВт, КПД 36%), ПГУ-170 (мощность 170 МВт, КПД 52,5%), ПГУ-325 (мощность 325 МВт, КПД 51,7%) и ПГУ-495 (мощность 495 МВт, КПД 52%).

Во-вторых, предоставляемые гарантии на ГТД-110М значительно хуже предложений с использованием иностранных ГТУ, отмечают в "Интер РАО".

В "Интер РАО" подтвердили "Интерфаксу" подлинность материалов (ранее они были опубликованы в телеграм-канале, специализирующемся на освещении энергорынка), но подчеркнули, что это рабочие материалы, которые даже ещё не финализированы. "Никаких решений не принималось и даже не обсуждалось", - сказал представитель компании.

"Интерфакс" ожидает комментарии со стороны "Роснано" и "Ростеха".

В начале февраля 2020 г. стало известно, что в составе ГК "Ростех" появилась новая дочерняя компания ООО "ОДК - турбины большой мощности".

Как сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе", новая специализированная компания была создана по решению госкорпорации в составе "ОДК" для организации серийного производства и вывода на энергетический и газовый рынок страны турбины ГТД-110М.

Ранее первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявлял, что старт серийного производства российской газовой турбины ГТД-110М планируется в 2020 г.

В то же время правительство РФ в начале 2019 года утвердило программу модернизации ТЭС. По ее условиям, в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт ТЭС за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

В рамках этой программы также планируется провести дополнительный отбор до 2 ГВт проектов для локализованных или отечественных турбин мощностью от 65 МВт с вводом этих проектов в эксплуатацию в 2026-2028 гг.