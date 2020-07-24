Рынок акций завершил пятницу смешанной динамикой "фишек"

Неделя закрылась в "плюсе"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ, ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и отсутствия явного прогресса в обсуждении законопроекта о бюджетных стимулах в Вашингтоне; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом, а также акции "Интер РАО" и "Аэрофлота" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2863,12 пунктов (+0,4%), индекс РТС - 1255,98 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,2%.

Доллар вырос до 71,83 рубля (+0,36 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,2-3,3%, доллар просел на 0,04 рубля.

Реакция рынка в пятницу на умеренное ослабление монетарной политики ЦБ РФ (ЦБ снизил ставку на 0,25 п.п., до 4,25% годовых) оказалась в целом нейтральной. Банк России понизил прогноз по инфляции на 2020 год с 3,8-4,8% до 3,7-4,2%, сузил прогноз падения ВВП РФ в текущем году до 4,5-5,5% вместо 4-6% и повысил прогноз по цене на нефть до $38 с $27 за баррель. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2020 год с $15 млрд до $25 млрд.

Обновили свои максимумы акции "Селигдара" (+8,1%), Petropavlovsk (+5,6%), ПАО "Полюс" (+3,8%), ПАО "Лензолото" (+2,8%), Polymetal (+1,2%), также выросли бумаги ПАО "Бурятзолото" (+0,6%). Золото подорожало до $1896,4 за тройскую унцию (+0,3%), локально цены превышали $1900.

Подросли бумаги "Интер РАО" (+4,2%), "Аэрофлота" (+2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +1,2% "префы"), "АЛРОСА" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,5%, до 6,9 млрд рублей, следует из отчета компании.

Акции "Аэрофлота" в пятницу локально обновили максимум более чем за месяц после известий об открытии загранрейсов с 1 августа - компания начнет полеты в Лондон и Стамбул.

Подешевели рублевые акции "РусГидро" (-2,9%), "Роснефти" (-1,3%), "РусАла" (-1,1%), "Мобильных телесистем" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), АФК "Система" (-0,6%), "Мечела" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынки пытаются игнорировать негативный новостной фон (усиление напряженности между США и Китаем и возобновление роста случаев COVID-19), переключив внимание на финансовые отчетности корпоративного сектора, а также новый пакет финансовой помощи в США. На российском рынке акций спросом продолжают пользоваться бумаги производителей золота на фоне весьма пессимистических настроений на мировых рынках. Цены на нефть двигаются в боковом тренде при возросшей волатильности, рубль подешевел на фоне решения ЦБ РФ по ставке. Регулятор в пятницу ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 б.п., тогда как общий консенсус-прогноз предполагал ее снижение на 50 б.п. (до 4,0% годовых).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов, внешний фон в конце недели ухудшился из-за геополитических рисков, связанных с отношениями США и Китая. Однако восстановление цен на нефть к вечеру в пятницу поддержало российские индексы. ЦБ РФ снизил ставку до 4,25% годовых, что может поддерживать дивидендные истории на российском рынке.

Среди металлургов спросом пользовались защитные истории: в лидерах роста выступили золотодобытчики, а также бумаги "Норникеля", который представил в Ростехнадзор план по повышению уровня промышленной безопасности своих объектов. В аутсайдерах оказались акции "Трубной металлургической компании" (-5,3%, до 55 рублей) на фоне завершения оферты о выкупе акций по 61 руб. Теперь акции лишись сильной поддержки, а экономические условия не радуют. В дальнейшем не исключен уход эмитента с "Московской биржи".

Также спросом пользовались бумаги продуктовых ритейлеров. Акции этого сектора могут реагировать на снижение ставки ЦБ РФ сильнее остальных на правах защитных от инфляции бумаг. Инфляционные риски также связаны с тенденцией ослабления рубля, которая наблюдается в последние недели. Акции "Аэрофлота" выросли на фоне возобновления международного авиасообщения.

Подешевели акции электроэнергетики, поскольку первые отчеты компаний свидетельствуют о существенном снижении выработки во II квартале из-за последствий пандемии. Тем не менее, выросли акции "Интер РАО", хотя производство электроэнергии по группе в целом в I полугодии сократилось на 24% г/г.

Индекс МосБиржи продолжил восходящую тенденцию. С технической точки зрения рост в ближайшие дни может ускориться, и целью станет закрытие мартовского "гэпа" на отметке 2900 пунктов, считает Карпов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, обострение отношений США и Китая повышает риски как срыва торгового соглашения, так и общего мирового экономического восстановления. Ситуация локально улучшилась на фоне вышедшей европейской статистики по деловой активности, которая оказалась лучше ожиданий - данные частично компенсировали страхи эскалации напряженности отношений США-КНР. Однако пришли негативные новости по процессу торгового соглашения Евросоюза и Великобритании: европейский переговорщик Мишель Барнье сообщил об отсутствии прогресса в переговорах по ключевым вопросам и о вероятности срыва сроков заключения соглашения в сентябре.

Акции "Аэрофлота" отреагировали ростом на заявления правительства о возобновлении зарубежных рейсов с 1 августа. "Интер РАО" отчиталась о росте чистой прибыли в I полугодии на 26,5%. Рубль сдал позиции, хотя до решения ЦБ РФ по ставке предпринимал попытки укрепиться против доллара и евро. Следующее заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос изменения денежной политики, состоится 18 сентября.

От снижения нефть уберегает слабый доллар, который торгуется на минимальных значениях почти за два года, и сильная статистика по еврозоне. Инвестиционный спрос на золото продолжает расти. Слабый доллар и риски идеологического столкновения США и Китая заставляют капитал искать безопасное убежище.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем уже не является для него столь значимым, как ранее. Госсекретарь США Майк Помпео призвал к созданию антикитайской коалиции, так как тоталитарный режим перешел все дозволяемые границы. Тема ухудшения отношений США и Китая становится доминирующей на рынке, где оценки акций заметно превосходят среднесрочный потенциал роста прибыли. В целом, настроения на российском рынке в конце недели оказались далеко не оптимистичные, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку нефти в течение торгов оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг Европы в июле. В пятницу поздно вечером инвесторы также смогут оценить отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок. В последние недели показатель устойчиво снижается. В Европе проходит фиксация прибыли, несмотря на сильные данные по предварительным индексам деловой активности за июль, которые во Франции, Германии, Великобритании и еврозоне превысили 50 пунктов и оказались лучше прогнозов.

В США сохраняется умеренный пессимизм ввиду очередного витка обострения отношений США и Китая. В КНР дали США 72 часа на закрытие консульства в Чэнду и призвали Штаты отозвать требование о закрытии китайского консульства в Хьюстоне, отмечает Кожухова.

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония не работает в связи с празднованием Дня спорта, китайский Shanghai Composite потерял 3,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,4-2%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,5%, до 3220 пунктов) на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Госсекретарь США Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

Для Европы позитивом в пятницу стали статданные из Великобритании, где розничные продажи в июне выросли на 13,9% при прогнозах роста на 8%.

В США продажи новостроек в июне взлетели на 13,8% - до 776 тыс. домов, тогда как ожидался подъем на 4%.

Нефть

Нефть вечером возобновила снижение, цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $1,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,05 за баррель (-0,6% и -2,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $40,89 за баррель (-0,4% и -2% накануне).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката кроме ТМК выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4%), ПАО "Южуралникель" (-2,7%), "Объединенной вагонной компании" (-1,9%), АДР Qiwi (-1,6%), "Детского мира" (-1,4%).

Просели акции "Новороссийского морского торгового порта" (-0,2%). ПАО "НМТП" в первом полугодии 2020 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,6 раза, до 6,751 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка в январе-июне сократилась на 17,4%, до 12,033 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (+14,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,5%), En+ (+3,6%), "МОЭСК" (+3%), ПАО "Фармсинтез" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,473 млрд рублей (из них 10,107 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).