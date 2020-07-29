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Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн; индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля, при этом лидерами роста выступили бумаги сетевых компаний и "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2918,42 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1266,01 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,4%.

Доллар подрос до 72,62 рубля (+0,03 рубля), золото выросло до $1953,1 за тройскую унцию (+0,4%).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+4,4%), "ФСК ЕЭС" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Мосбиржи" (+2%), "РусАла" (+1,6%), "Яндекса" (+1,6%), "Россетей" (+1,4% и +3,3% "префы"), Сбербанка (+1,3%), "Ростелекома" (+1,1%), "Мечела" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,9 млрд рублей, следует из отчета компании. EBITDA достигла 49,5 млрд рублей (+26%), сообщила компания.

ГМК "Норникель" (+0,7%) в первом полугодии сократила выпуск никеля на 2% (до 107,6 тыс. тонн), выпуск палладия - на 17% (до 1,27 млн унций), но подтвердила годовые прогнозы по выпуску никеля и платиноидов.

Просели акции "Магнита" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") по итогам второго квартала упал на 49% по сравнению с первым кварталом, до $226 млн, сообщила компания. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали падения до $239 млн. Выручка уменьшилась на 26%, до $1,268 млрд, что выше среднего прогноза в $1,243 млрд. FCF в апреле-июне составил минус $18 млн. При этом совет директоров ММК рекомендовал выплатить 0,607 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (+0,4%) во втором квартале 2020 года по МСФО составила 41,564 млрд рублей, что на 40% меньше, чем годом ранее, при среднеотраслевом прогнозе 38,91 млрд рублей, следует из отчетности компании.

"Аэрофлот" во втором квартале получил чистый убыток по РСБУ в размере 26,2 млрд рублей против 2,7 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщила в среду компания. За полугодие "Аэрофлот" нарастил чистый убыток по РСБУ почти в 3 раза, до 42,3 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (+39,8%), "префы" "Ижстали" (+27,7%), акции ПАО "Южуралникель" (+14,5%), ПАО "Русская аквакультура" (+12%), "Квадры" (+11,7% и +9,4% "префы"), ГДР "Ленты" (+6,8%), акции ПАО "Павловский автобус" (+5,4%), ПАО "Русолово" (+4,4%), "Белона" (+4,4%).

Подросли акции "ОГК-2" (+3,4%) после выхода отчета за полугодие по РСБУ, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 9,3%, до 10,6 млрд рублей. Показать чистую прибыль "ОГК-2" позволил рост в 4 раза статьи "прочие доходы" - до 10,2 млрд рублей. EBITDA "ОГК-2" увеличилась на 7,5%, до 20,3 млрд рублей, сообщила компания. При этом операционная прибыль уменьшилась на 20,2%, до 10,7 млрд рублей, а выручка составила 60,2 млрд рублей, сократившись на 13%.

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (-10,4%), ПАО "Бурятзолото" (-3,4%), ПАО "Лензолото" (-2,4% и -4,7% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,283 млрд рублей (из них 9,086 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа").

МосБиржа РТС

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