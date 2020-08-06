"Норникель" разделит предприятия на три территориальных дивизиона

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Норникель" разделит основные предприятия на три дивизиона – Норильский, Кольский, Забайкальский, сообщила компания.

Три дивизиона – это три основные производственные площадки компании, расположенные в России. В дивизионы войдут предприятия, выполняющие производственные (горные, металлургические) и поддерживающие функции (предприятия энергетического обеспечения, сервисные и ремонтные компании и другие).

Текущая юридическая структура останется без изменений. Наряду с сохранением сквозных вертикалей (кадровая, финансовая, юридическая и безопасность), корпоративный центр сохранит кураторство за логистикой, сбытом, операционной деятельностью и стратегическими проектами.

Руководителем Норильского дивизиона станет директор Заполярного филиала Николай Уткин. Он также будет назначен старшим вице-президентом "Норникеля". Кольский дивизион возглавит генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Руководить Забайкальским дивизионом будет генеральный директор Быстринского ГОКа Александр Попов. Борзенко и Попов также станут вице-президентами "Норникеля".

"Новая дивизионная система сделает качественно иным корпоративное управление. Она ускорит принятие решений на местах, повысит уровень ответственности руководителей на площадках. Дивизионы будут нести комплексную операционную ответственность за производственный процесс и объекты инфраструктуры, а также за финансовый результат и управление рисками в рамках своего периметра", - отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин, процитированный в сообщении.

"Такая модель соответствует лучшим международным и российским практикам горно-металлургической отрасли. Ее преимуществами являются повышение скорости принятия решений и усиление ответственности "на местах", - отметил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения Сергей Дубовицкий.

Дивизионный принцип управления должен обеспечить повышение эффективности и устойчивости компании, в т.ч. снизить риски инцидентов, подобных недавним происшествиям, рассчитывает топ-менеджер.

"Сегодня мы делаем первый шаг по выстраиванию дивизионной структуры за счет принятия ряда организационных решений, а также повышения лимитов операционных и инвестиционных полномочий ключевых производственных площадок. При этом корпоративный центр сохраняет и будет усиливать ряд важных функций. В их числе - дальнейшее внедрение передовых подходов по управлению ключевыми административными /функциональными процессами, формирование стратегических планов развития и наращивание компетенций в части реализации стратегических проектов", - сказал Дубовицкий.

Экологические аварии

29 мая произошла авария на ТЭЦ-3 Норильска. Она стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла 6 лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. В качестве причины аварии компания называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

В конце июня "Норникель" обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. По итогам внутреннего расследования были уволены директор и главный инженер предприятия.

12 июля стало известно, что около 44,5 тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").