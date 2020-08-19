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Johnson & Johnson купит биотехнологическую Momenta за $6,5 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель медицинских товаров, заключила соглашение о приобретении биотехнологической компании Momenta Pharmaceuticals за $6,5 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Momenta, Johnson & Johnson заплатит $52,5 за акцию компании, что на 70% выше цены на закрытие торгов во вторник.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Ее закрытие ожидается во второй половине 2020 года.

Momenta специализируется на препаратах для лечения иммуноопосредованных заболеваний. Johnson & Johnson рассчитывает, что сделка позволит усилить позиции ее подразделения Janssen Pharmaceutical Cos. в разработке подобных препаратов.

Johnson & Johnson также получит права на препарат от гемолитической болезни новорожденных nipocalimab, который недавно был включен в программу Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США по лечению редких педиатрических заболеваний.

Котировки Momenta подскочили на 69,3% на предварительных торгах в среду.

Johnson & Johnson Momenta

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