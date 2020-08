S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник, продолжив рост предыдущих двух сессий, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Кроме того, издание Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 1,9%, даже несмотря на то, что компания отрицает переговоры с правительством США.

"Любые позитивные новости в отношении вируса будут способствовать росту рынка", - отмечает главный стратег Principal Global Investors Сима Ша. Однако эксперт предупреждает, что к таким новостям следует относиться скептически, учитывая длительность процесса одобрения вакцины для широкого применения.

Инвесторы и экономисты также продолжают отслеживать данные о числе заражений COVID-19 в попытке определить, насколько устойчивым будет восстановление экономики, отмечает The Wall Street Journal.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на вечер понедельника превысило 23,5 млн человек, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило более 810 тыс., излечились более 15 млн заразившихся.

При этом участники рынка проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами. Но мы только и делаем, что теряем деньги", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Инвесторы также ожидают ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа. Его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Подъем на фондовом рынке в понедельник подтолкнул вверх некоторые из наиболее пострадавших секторов, включая акции авиакомпаний, круизных операторов и ритейлеров.

Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочила на 10,5%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 9,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 9,3%. Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 10,2%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 7,6%, Royal Caribbean Group - на 4,7%. Котировки акций Kohl's Corp. и Gap Inc. (SPB: GPS) выросли на 7,9% и 7,4% соответственно.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 1,2% благодаря повышению целевой цены акций компании аналитиками Morgan Stanley.

Акции Deere & Co. (SPB: DE) выросли на 3% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Bank of America после публикации финансового отчета компании в минувшую пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 378,13 пункта (1,35%) - до 28308,46 пункта, превысив отметку в 28000 пунктов впервые за последние шесть месяцев. Значение индекса остается всего на 4,2% ниже рекордного максимума закрытия, установленного 12 февраля.

Standard & Poor's 500 прибавил 34,12 пункта (1%) и достиг рекордных 3431,28 пункта, закрывшись вблизи нового сессионного рекорда.

Nasdaq Composite вырос на 67,92 пункта (0,60%) - до рекордных 11379,72 пункта. В ходе торгов индекс поднялся до исторического максимума на уровне 11462,05 пункта.