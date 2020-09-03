"Газпром" приступил к проектированию "Силы Сибири 2"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Силы Сибири 2", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Он отметил, что новый проект позволит соединить газотранспортные системы на западе и востоке России, создаст базу для развития газификации регионов и новые возможности для экспорта газа в Китай.

Миллер напомнил о недавно подписанном меморандуме с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. Проектная компания займется подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбором маршрута газопровода.