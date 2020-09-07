Падение импорта в РФ из дальнего зарубежья в августе осталось двузначным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным ФТС России, в августе составил $16 млрд 715 млн, сократившись на 11,2% по сравнению с августом 2019 года и на 0,3% к июлю 2020 года.

Динамика годового падения импорта в августе оставалась двузначной на фоне ослабления рубля, хоть и несколько замедлилась по сравнению с падением в 13% в июле. При этом в июне импорт в годовом выражении снизился на 3,8%, в мае импорт упал в годовом выражении на 12,4%, в "карантинном" апреле - на 19,8%.

В январе-августе 2020 года импорт из дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $127,77 млрд и по сравнению с январем-августом 2019 года снизился на 7,3%.

Снижение этого показателя (на 4,4%) из-за COVID-19 началось еще в марте и было зафиксировано впервые с октября 2019 года - в феврале была нулевая годовая динамика импорта, в январе импорт вырос в годовом выражении на 4%.

В августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года сократились закупки химической продукции на 22,0% (до $2,904 млрд), текстильных изделий и обуви - на 7,8% (до $1,357 млрд), машиностроительной продукции - на 6,3% (до $8,577 млрд), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 3,4% (до $1,652 млрд).

Импорт товаров химической промышленности в августе 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года сократился за счет снижения поставок фармацевтической продукции на 42,3%, продукции органической и неорганической химии - на 36,4%, парфюмерно-косметических товаров - на 14,8%, полимеров и каучука - на 10,1%, а поставки мыла и синтетических моющих средств возросли на 1,3%.

В импорте текстильных изделий и обуви сократились в августе поставки обуви на 27,4%, химического волокна - на 18,2%, хлопка - на 12,5%, химических нитей - на 7,8%, трикотажной одежды - на 7,6%, текстильных материалов - на 7,4%, в то же время возросли поставки готовых текстильных изделий на 33,6%, трикотажного полотна - на 9,2%, текстильной одежды - на 4,0%.

В импорте товаров машиностроительной продукции в августе сократились закупки железнодорожных локомотивов на 58,2%, средств наземного транспорта - на 29,8%, механического оборудования - на 8,1%. Закупки судов и плавучих средств возросли на 56,9%, инструментов и аппаратов оптических - на 5,9%, электрооборудования - на 5,6%, летательных аппаратов - на 0,7%.

В импорте продовольственных товаров сократились поставки зерновых культур на 37,8%, мяса и субпродуктов - на 31,4%, молочных продуктов - на 18,1%, растительного масла - на 12,9%, рыбы - на 10,9%, сахара - на 8,6%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 4,4%. При этом ввоз фруктов и орехов возрос на 22,0%, табака - на 14,2%, овощей - на 1,2%.