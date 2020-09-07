Amazon запретил продажу иностранных семян в США после тысяч странных посылок

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com ради защиты потребителей запретил на своей платформе продажу иностранных семян в США после тысяч подозрительных поставок с китайским почтовым штемпелем, пишет The Wall Street Journal. Теперь продавать семена могут только продавцы, находящиеся в США.

В последние месяцы тысячи американцев получили посылки с семенами, которые они не заказывали. На большинстве из них стоял китайский почтовый штемпель, а в качестве содержимого указывались ювелирные изделия, игрушки и другие товары. Такие же посылки получали жители Канады и Великобритании.

Замдиректора инспекционной службы по проверке здоровья животных и растений Минсельхоза США Осама эль-Лисси сказал, что в USDA поступило примерно 20 000 обращений от получателей семян и было передано около 9000 посылок. Чиновники изучили содержимое 2500 таких отправлений. В некоторых из них оказались семена сорняков, например, повилики, некоторые семена были заражены распространенными в Китае заболеваниями.

Эль-Лисси добавил, что результаты исследования не требуют применения чрезвычайного федерального плана реагирования, хотя USDA обеспокоено потенциальной угрозой сельскому хозяйству страны.

Власти считают, что отправления могут быть частью мошеннических схем, целью которых является повышение рейтинга продавцов. Amazon в минувшую субботу заявил, что речь идет о настоящих заказах. Продавцы из Китая и других стран Азии назвали продажу семян прибыльным бизнесом. Один из них сказал WSJ, что пакет семян стоимостью $1,5 в Китае может быть продан на Amazon за $10, при этом стоимость доставки легких посылок незначительна.

Сельскохозяйственные власти США сообщили, что контактируют с Китаем, чтобы определить отправителей и предупредить будущие поставки. В июле МИД КНР заявил, что почтовые знаки на посылках были поддельными, и запросил у Вашингтона посылки для расследования.

В Минсельхозе США отметили, что много лет сотрудничают с онлайн-ритейлерами, чтобы обеспечить соблюдение правил USDA и блокировать продавцов, которые нелегально поставляют в страну сельскохозяйственное сырье, включая семена.

Amazon уведомил иностранных продавцов, что они больше не могут отправлять растения и семена в США. Amazon обещал удалить заказы иностранных продавцов, которые напрямую поставляют свою продукцию покупателям в США, и удалить заказы продавцов, использующих его склады, с 30 сентября.

"К продавцам, которые не соблюдают правила компании, будут применяться меры, включая возможное удаление их аккаунтов", - добавил представитель ритейлера.