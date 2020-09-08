Новак рассказал о рисках для рынка нефтесервисных услуг

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Снижение рынка нефтесервисных услуг в 2020-2021 годах может составить почти половину от уровня 2019 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в журнале "Энергетическая политика".

"В результате мы видим риски значительного сокращения маржинальности нефтесервисных организаций. Снижение объемов заказов неизбежно обострит конкуренцию на рынке, что, в свою очередь, может повлечь необратимые экономические последствия для ряда компаний", - сказал он.

Согласно оценкам Минэнерго России, если отрасль не поддержать, рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти до более чем 50% в период до 2022 года. "Российской нефтесервисной отрасли это грозит потерей ключевых компетенций по высокотехнологичным направлениям, в том числе таким стратегически важным, как геофизические и сейсмические исследования скважин, а также специализированное программное обеспечение. При этом минимальный уровень загрузки для сохранения конкурентоспособности нефтесервисного сегмента составляет около 80% от 2019 года", - отметил министр.

По его словам, уже в 2023-2025 годах аналитики ожидают снижения мирового предложения нефти из-за недостатка инвестиций в добычу в 2020 году на фоне последствий коронавируса и падения цены на нефть. "В текущем году в добычу нефти и газа будет инвестировано на $170 млрд меньше, чем в прошлом году, в 2021 году инвестиции, вероятно, также не восстановятся полностью. Такой затяжной период низких инвестиций, согласно прогнозам Rystad Energy, может привести к выпадению 5 млн баррелей в сутки мировой добычи", - отметил Новак.

"Когда спрос начнет возвращаться к докризисным уровням, для России, как и других нефтедобывающих стран, будет крайне важно в кратчайшие сроки вернуть долю рынка и, возможно, даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции между производителями. Перспективы оперативного наращивания добычи в будущем зависят от уровня поддержки нефтесервиса в настоящем", - резюмировал министр.

Переключение на "чистую" энергетику

Минэнерго РФ видит возможность, кроме использования государственной поддержки нефтесервисных подрядчиков, переориентировать их на строительство инфраструктуры для "чистой" энергетики и услуги по развитию производства возобновляемых источников энергии.

"Помимо принимаемых на федеральном уровне мер поддержки, способствовать преодолению кризиса могут и должны сами нефтесервисные компании. Наблюдающееся обострение конкуренции - хороший повод к оптимизации и ускоренной цифровизации производственных процессов, повышению эффективности и производительности труда. В некоторых случаях целесообразно рассмотреть возможность частичной переориентации предприятий", - заявил он.

"Согласно анализу агентства Rystad Energy, 40% выручки 50 крупнейших нефтесервисных компаний мира потенциально могут быть заменены участием в проектах по возведению инфраструктуры для объектов "чистой" энергетики и услугами по развитию производства возобновляемых источников энергии. При этом сектор "зеленой" энергетики в нашей стране активно развивается, для чего постоянно внедряются меры нормативного характера и совершенствуются механизмы поддержки", - заметил он.

"В результате в 2019 году в эксплуатацию введено 531 МВт новой мощности ВИЭ, что выше показателя 2018 года на 35,6%. До 2025 года в рамках продления программы поддержки мощность генерации на основе ВИЭ должна достигнуть около 6 ГВт. То есть сегмент отличается высокой перспективностью и наличием пока еще значительного количества свободных бизнес-ниш. Кроме того, он имеет высокий экспортный потенциал", - сообщил министр.

"Таким образом, сотрудничество по линии объектов альтернативной энергетики может стать не только временным вариантом решения проблемы недостатка заказов для нефтесервисных компаний, но и выделиться в самостоятельное направление работы. Разумеется, это не исключает, а лишь дополняет усилия по сохранению и развитию компетенций по традиционным для нефтесервисных компаний сферам", - отметил Новак.

"По мнению экспертов, восстановление рынка нефтесервисных услуг до докризисного уровня не будет быстрым и может занять порядка двух-пяти лет. Поэтому и государству, и нефтяным компаниям, которые заинтересованы в стабильном предоставлении необходимых для работы услуг, сегодня общими усилиями предстоит поддержать нефтесервисный сектор в этот непростой период. Еще раз подчеркну: от уровня развития нефтесервиса зависят будущие добычные возможности российской нефти, которая по-прежнему будет оставаться одной из ключевых составляющих мирового энергобаланса", - сказал он.

"В абсолютных значениях спрос на углеводородные ресурсы в среднесрочной перспективе будет расти, и при изменении конъюнктуры на нефтегазовых рынках крайне важно иметь возможность оперативно нарастить добычу углеводородных ресурсов, чтобы сохранить и приумножить традиционно лидирующие позиции России на мировых энергетических рынках. Без качественных отечественных услуг нефтесервиса сделать это будет практически невозможно", - резюмировал Новак.

Перспективы для газодобытчиков

Газодобывающие предприятия и проекты по добыче газа могут попасть в программу поддержки нефтесервисных предприятий. "Такое предложение вызвано сохраняющейся низкой экономической активностью на основных рынках-потребителях газа, что связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с заполненностью европейских хранилищ с зимнего сезона, а также высокой базой поставок", - сказал Новак.

"С начала года вслед за падением мировых цен на нефть стоимость газа на рынках Европы и Азии демонстрирует исторические минимумы. В результате снижение спроса на газ привело к переносу реализации дорогостоящих зарубежных СПГ проектов, ориентированных на ключевые экспортные рынки для российских производителей газа", - заметил он.

"Несмотря на то, что сегодня мы уже видим предпосылки к восстановлению спроса на рынках Азии и Европы, падение инвестиционных программ бурения оценивается в 40%, что также напрямую отражается на нефтесервисных подрядчиках, работающих на газовых проектах. По нашему мнению, включение объектов газовой отрасли в программу поддержки позволит сохранить потенциал отечественных производителей газа и долю России на мировых рынках", - считает Новак.