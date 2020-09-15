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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, снижение целевых показателей производства обусловлено проблемами с выпуском однокристальных систем (SoC), разработанных специально для новой приставки. Выход качественной продукции на производстве SoC составляет около 50%, из-за чего Sony не может выпускать столько консолей, сколько она хотела бы.

Ситуация на производстве постепенно улучшается, но пока не стабилизировалась, говорят собеседники Bloomberg. Представитель Sony отказался предоставить комментарий агентству.

Аналитики Citigroup отмечают, что проблемы на производстве SoC увеличат стоимость компонентов и отрицательно скажутся на показателях рентабельности. Однако Sony еще может пересмотреть свой прогноз до конца финансового года, который завершится в марте 2021 года.

Ожидается, что компания объявит сроки выхода и цену PlayStation 5 на официальной видеопрезентации, запланированной на среду.

Акции Sony подешевели на 2,4% по итогам торгов во вторник, достигнув минимальной отметки с июля.

Sony PlayStation

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